भोपाल से पचमढ़ी 5 घंटे में नहीं 50 मिनट में पहुंचेंगे, बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर का टिकट

भोपाल से पचमढ़ी के लिए पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की 20 नवंबर से शुरुआत. हफ्ते में 5 दिन मिलेगी सुविधा. जानें कितना लगेगा किराया.

Bhopal Pachmarhi Helicopter Service
भोपाल से पचमढ़ी 5 घंटे में नहीं 50 मिनट में पहुंचेंगे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 10:47 PM IST

3 Min Read
पचमढ़ी: हिल स्टेशन पचमढ़ी और मढ़ई के लिए भोपाल से पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत 20 नवंबर से हो रही है. हफ्ते में 5 दिन मिलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा से पर्यटकों को भोपाल से पचमढ़ी का 5 घंटे का सफर 50 मिनट में पूरा करने की सुविधा मिलेगी. 20 नवंबर को सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट से पहली राइड उड़ान भरेगी, जो 10.40 मिनट पर मढ़ई पहुंचेगी.

हेलीकॉप्टर कंपनी ने जारी की किराया सूची

हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली Flyola ग्रुप कंपनी ने हेलीकॉप्टर परिवहन का शेड्यूल और किराया सूची जारी की है. जिसमें हेलीकॉप्टर से ₹5000 में पचमढ़ी से भोपाल और ₹4000 में मढ़ई से भोपाल का सफर पूरा होगा. वहीं पचमढ़ी से मढ़ई का ₹3000 किराया लगेगा.

20 नवंबर को सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट से पहली राइड उड़ान भरेगी, जो 10.40 मिनट पर मढ़ई पहुंचेगी. 15 मिनट लोकल भ्रमण के बाद 11.20 बजे मढ़ई से हेलीकॉप्टर पचमढ़ी के लिए उड़ेगा. जो 11:40 मिनट पर पचमढ़ी पहुंचेगा. पर्यटकों को पचमढ़ी की वादियों का दीदार 20 मिनट की लोकल राइड से कराया जाएगा.

भोपाल से पचमढ़ी के लिए पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत (ETV Bharat)

ऐसे बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की टिकट

पर्यटकों के लिए शुरू हुई सेवा को लेकर प्रारंभिक तौर पर कंपनी ने वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करने की बात कही है. जिससे पर्यटक भोपाल से पचमढ़ी और पचमढ़ी से मढ़ई हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे. इसके लिए पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. पचमढ़ी की हवाई पट्टी से यात्रा की सुविधा मिलेगी तो मढ़ई में हेलीपैड बनाया गया है.

पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी

पचमढ़ी के साथ मढ़ई सफारी को भी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा में शामिल किया गया है. इससे पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी. पचमढ़ी और मढ़ई में देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे. पर्यटकों को सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों का दीदार करने का मौका मिलेगा. इस सेवा के शुरू होने से पर्यटक सड़क मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी यहां पहुंच सकेंगे.

सप्ताह में 2 दिन रहेगा अवकाश

हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का नियमित संचालन 20 नवम्बर 2025 से प्रारंभ हो जाएगा. पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन प्रत्येक सेक्टर में सप्ताह में 5 दिन किया जाएगा. प्रत्येक बुधवार, गुरुवार को यह सेवा बंद रहेगी. एक यात्रा में 6 यात्री हेलीकॉप्टर में बैठ सकेंगे. वर्तमान में भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 200 किमी है. सड़क मार्ग से कम से कम 5 घंटे लगते हैं. पीएमश्री हेली सर्विस से पचमढ़ी मात्र 50 मिनट, भोपाल से मढ़ई 40 मिनट में पहुंच पाएंगे. पचमढ़ी से मढ़ई 20 मिनट में पहुंच पाएंगे.

पर्यटन क्षेत्र को बेहतर बनाने शुरू हुई सेवा

नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि "पीएमश्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा" पर्यटन के क्षेत्र को ओर बेहतर करने के लिए है. जिले के पचमढ़ी और मढ़ई में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं. हेलीकॉप्टर सेवा से टूरिस्ट आसानी से और कम समय में पहुंच सकेंगे. हवाई मार्ग की यात्रा से टूरिस्ट आसमान से सतपुड़ा की वादियों और टाइगर रिजर्व की खूबसूरती को देख पाएंगे. पर्यटकों को हर पल का आनंद मिलेगा."

PMSHRI TOURISM HELICOPTER SERVICE
MP TOURISM HELICOPTER SERVICE
HELICOPTER COMPANY FARE LIST
NARMADAPURAM NEWS
BHOPAL PACHMARHI HELICOPTER SERVICE

