ETV Bharat / state

भोपाल के और करीब हुआ पचमढ़ी, 45 मिनट में हसीन वादियों के बीच पहुंचेंगे पर्यटक

सतपुड़ा की वादियों के बीच बसे हिल स्टेशन पचमढ़ी व मढ़ई हवाई यात्रा से जुड़ने जा रहा है. इस सेवा के शुरू होने से पर्यटक सड़क मार्ग के साथ ही हवाई मार्ग से भी यहां पहुंच सकते हैं. जिससे पर्यटकों का हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा करते हुए पचमढ़ी, मढ़ई पहुंचने का सपना पूरा होगा. यात्री 2500 रुपए में हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई यात्रा करने के सपने को पूरा सकते हैं.

नर्मदापुरम: सेंट्रल इंडिया के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से भोपाल आने-जाने में अब कम समय लगेगा. भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 200 किमी है, जल्द ही 5 घंटे का रास्ता 45 से 50 मिनट में पूरा होगा. क्योंकि 20 नवंबर से "पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा" की शुरुआत हो रही है. पचमढ़ी के साथ मढ़ई सफारी को भी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा में शामिल किया गया है. इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी. देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे. इससे पर्यटन उद्योग पर आधारित पचमढ़ी क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे.

हसीन वादियों का पर्यटक ले सकेंगे मजा (ETV Bharat)

हवाई पट्टी को कर रहे दुरुस्त

पचमढ़ी की हवाई पट्टी को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है. यहां हवाई सेवा के लिए हेलीपैड, एटीओ एयरलाइन काउंटर और दूसरे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. पचमढ़ी की हवाई पट्टी को पूर्व में बड़ी हवाई सेवा के लिए तैयार किया जा रहा था. जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन एनजीटी की रोक के बाद हवाई पट्टी के विस्तार को रोक दिया गया. अब हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हवाई पट्टी को दुरुस्त किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने किया था शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राज्य के पर्यटन एवं विमानन क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण और नवाचारी सेवाओं सहित राजा भोज एयरपोर्ट में उन्नयन कार्यों का शुभारंभ किया था. इन सेवाओं में पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा, डिजी यात्रा, किड्स प्ले जोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं.

पचमढ़ी में हेलीपैड बनकर तैयार (ETV Bharat)

6 सीटर रहेगा हेलीकॉप्टर

पीएमश्री हवाई सेवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर में 6 सीटें रहेंगी. एक बार में 6 लोग यात्रा कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी. भोपाल से पचमढ़ी मात्र 45 मिनट में पहुंच पाएंगे. पचमढ़ी से मढ़ई 30 मिनट में पहुंचेंगे.

पर्यटन गतिविधि बढ़ेगी

नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने कहा, "जिले के पचमढ़ी और मढ़ई में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं. हेलीकॉप्टर सेवा से टूरिस्ट आसानी से और कम समय में पहुंच सकेंगे. पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा पर्यटन के क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए है. हवाई मार्ग की यात्रा से टूरिस्ट आसमान से सतपुड़ा की वादियों और टाइगर रिजर्व की खूबसूरती को देख पाएंगे."