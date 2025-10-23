तेज रफ्तार बोलेरो ने फिल्मी अंदाज में 3 बार मारी पलटी, वीडियो देख दंग रह गये लोग
मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर 3 बार पलटी, ड्राइवर समेत 2 घायल.
नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बड़ा सड़क हादसा हो गया. नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर 3 बार पलटी मारते हुए दुकान के सामने आ गई. वहां खड़ी बाइकों को बोलेरो ने रौंद दिया, जिसमें करीब 6 बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. गाड़ी में सवार सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी
घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है. जिसका वीडियो आज (23 अक्टूबर) को सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, हादसा बुधवार सुबह करीब 11 बजे नर्मदापुरम-पिपरिया स्टेट हाईवे पर सेमरी हरचंद में हुआ है. जिसका वीडियो एक दिन बाद गुरुवार को सामने आया. गाड़ी काफी तेज स्पीड में पिपरिया से नर्मदापुरम की ओर जा रही थी. तभी सोहागपुर के बाद सेमरी हरचंद में नर्मदा वैली स्कूल के पास बोलेरो के सामने अचानक एक बाइक आ गई. जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई.
ड्राइवर समेत 2 घायल
तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर 3 बार पलटी मारते हुए हाईवे किनारे मौजूद दुकान तक पहुंच गई. जहां खड़ी 6 बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. गाड़ी के ड्राइवर एवं एक अन्य साथी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि "बोलेरो गाड़ी पिपरिया से नर्मदापुरम की ओर आ रही थी. गाड़ी की स्पीड तेज थी. वाहन में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बैठा था. इसी दौरान वाहन के सामने अचानक एक बाइक आ गई, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में दुकान के सामने खड़ी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में बड़ी मात्रा में गिफ्ट और मिठाइयां मौजूद थीं."
सेमरी हरचंद चौकी प्रभारी एसआई आकाशदीप पचाया ने बताया कि "गाड़ी पिपरिया वाइन शॉप की थी. बोलेरो गाड़ी में मिठाई और गिफ्ट आइटम रखे थे. अचानक किसी बाइक वाले को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई. घटना के बाद कोई भी रिपोर्ट लिखाने नहीं आया. अगर इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होगी तो कार्रवाई की जाएगी."