तीन गंभीर मरीजों को नया जीवन दे गई छोटे से गांव की शिवानी, अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर
नर्मदापुरम के खापाखुर्द की महिला विलासा तांशी शर्मा का सड़क हादसे के बाद ब्रेनडेड. परिजनों ने किया अंगदान. अभिषेक श्रोती की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 5:03 PM IST
पिपरिया (नर्मदापुरम) : "पत्नी को खोने का दुख असहनीय है, लेकिन उनके अंगों से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को नया जीवन मिल सके, तो यह मेरे लिए संतोष की बात होगी." यह कहना है सड़क हादसे में जान गंवाकर 3 लोगों को अपने अंगों से नई जिंदगी देने वाली 30 वर्षीय विलासा तांशी (शिवानी) शर्मा के पति अखिलेश शर्मा का.
एम्स भोपाल में अंगदान की प्रक्रिया पूरी
नर्मदापुरम के बनखेड़ी के ग्राम खापाखुर्द निवासी विलासा तांशी शर्मा की जिंदगी सड़क हादसे के बाद तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन उनके परिजनों ने अंगदान का निर्णय लेकर दूसरों को नया जीवन देने की सराहनीय पहल की है. महिला के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिजनों की सहमति से भोपाल एम्स में उनके अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई. अंगदान के बाद महिला का उनके गृह ग्राम में अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई.
सड़क हादसे के बाद ब्रेन डेड
विलासा तांशी शर्मा कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल से सलकनपुर स्थित देवी मंदिर में दर्शन करने जा रही थीं. इसी दौरान बुधनी के पास सलकनपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया. हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई. दुर्घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया. हालांकि, गंभीर चोटों के चलते उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका और चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया.
दोनों किडनी और लीवर सहित अंगदान
चिकित्सकों की सलाह के बाद परिजनों ने विलासा तांशी शर्मा के अंगदान का निर्णय लिया. परिवार की इस सहमति से उनके अंगों को जरूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए दान करने की प्रक्रिया पूरी की गई. विलासा के पति अखिलेश शर्मा ने बताया "उनकी पत्नी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी. परिवार की इच्छा है कि उनके अंगों से दूसरे लोगों को जिंदगी मिल सके और किसी जरूरतमंद परिवार को अपने प्रियजन को बचाने का अवसर प्राप्त हो. एम्स के चिकित्सकों ने विलासा तांशी शर्मा की दोनों किडनी और लीवर निकालकर अंगदान की प्रक्रिया पूरी की. अन्य आवश्यक अंगों के दान की प्रक्रिया भी की गई."
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अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार
सड़क दुर्घटना में ब्रेन डेड हुईं नर्मदापुरम जिले में बनखेड़ी के ग्राम खापा खुर्द निवासी श्रीमती बिलाश टांटी शर्मा (शिवानी) के एम्स, भोपाल में अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है। असहनीय दुःख की घड़ी में उनके परिजनों ने अंगदान का निर्णय लेकर मानवता, संवेदनशीलता और परोपकार की ऐसी मिसाल पेश की, जो सभी को प्रेरित करेगी। राज्य शासन के निर्णय अनुसार शिवानी जी के पैतृक गांव में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। यह पहल दर्शाती है कि अंगदान के प्रति जागरूकता अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है और समाज में जीवन बचाने के इस पुनीत कार्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। श्रीमती शिवानी का यह महादान तीन परिवारों के जीवन में नई उम्मीद बनकर आया है। उनका योगदान मानवता के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 16, 2026
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने X पर लिखा "नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी निवासी विलासा तांशी शर्मा के अंगदान से तीन लोगों को जीवन का अनमोल उपहार मिला है. असहनीय दुख की घड़ी में उनके परिजनों संवेदनशीलता मानवता और परोपकार की मिसाल पेश की है, जो दूसरों को प्रेरित करेगी. राज्य शासन के अनुसार शिवानी के पैतृक गांव में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया. यह पहल दर्शाती है कि अंगदान के प्रति जागरूकता अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है."