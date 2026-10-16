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तीन गंभीर मरीजों को नया जीवन दे गई छोटे से गांव की शिवानी, अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर

3 मरीजों को नया जीवन दे गई छोटे से गांव की शिवानी ( ETV BHARAT )

पिपरिया (नर्मदापुरम) : "पत्नी को खोने का दुख असहनीय है, लेकिन उनके अंगों से यदि किसी दूसरे व्यक्ति को नया जीवन मिल सके, तो यह मेरे लिए संतोष की बात होगी." यह कहना है सड़क हादसे में जान गंवाकर 3 लोगों को अपने अंगों से नई जिंदगी देने वाली 30 वर्षीय विलासा तांशी (शिवानी) शर्मा के पति अखिलेश शर्मा का.

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