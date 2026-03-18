ETV Bharat / state

बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीण उतरे भोपाल-पचमढ़ी हाईवे पर, 2 घंटे तक चक्काजाम

नर्मदापुरम (पिपरिया) : पिपरिया से 7 किलोमीटर दूर रानी पिपरिया गांव की बिजली काटने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को भोपाल-पचमढ़ी स्टेट हाईवे-22 पर चक्काजाम लगा दिया. क्योंकि बिजली कटने से पानी की सप्लाई भी बंद हो गई. गांव की महिलाएं पानी के खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गईं. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी. इससे स्टेट हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गईं. सड़क पर दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई. धूप और गर्मी के कारण वाहन चालक पसीने-पसीने हो गए.

ग्रामीणों का कहना है कि दो दिन से बिजली कंपनी ने बिना किसी सूचना के पूरे गांव की बिजली सप्लाई बंद कर दी. इससे गांव की पेयजल टंकी से लेकर लोगों के घरों में जेट पंप और ट्यूबवेल तक बंद हो गए. इस कारण गर्मी के मौसम में लोगों के घर पीने के पानी की किल्लत हो गई. कल से पीने का पानी तक नहीं है. बिजली कंपनी को कनेक्शन काटने से पहले सूचना देनी चाहिए थी. बिजली कटने के बाद कई बार अधिकारियों से मिन्नतें की गईं. लेकिन उन्होंने बिजली सप्लाई शुरू नहीं की.

महिलाएं खाली बर्तन लेकर हाईवे पर उतरी (ETV BHARAT)

चक्काजाम खुलने के 2 घंटे बाद ट्रैफिक स्मूथ

बिजली नहीं होने से पूरे गांव में पानी का संकट खड़ा हो गया. परेशान होकर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया. पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पराज सिंह पटेल भी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों के स्टेट हाईवे 22 पर चक्का जाम करने के कारण करीब 2 घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहा. इस कारण भोपाल से पचमढ़ी, छिंदवाड़ा और जबलपुर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. चक्काजाम खुलने के करीब आधा घंटे बाद तक मार्ग अवरुद्ध रहा. इसके बाद आवागमन शुरू हुआ.

भोपाल-पचमढ़ी स्टेट हाईवे-22 पर बैठे ग्रामीण (ETV BHARAT)

गांव पर भारी-भरकम बिजली बिल बकाया

बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री अवधेश भदोरिया ने बताया "गांव पर लाखों का बिजली बिल बकाया है. कई बार ग्रामीणों को बिजली बिल जमा करने कहा गया, लेकिन ग्रामीणों ने बिल जमा नहीं किया. इसी कारण बिजली सप्लाई बंद की गई. ग्रामीणों ने कुल बिल की 10% राशि 8 दिन के अंदर जमा करने का भरोसा दिया है. इसी के बाद दोबारा सप्लाई जोड़ दी गई."