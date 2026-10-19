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नर्मदापुरम में पटवारी ने की आत्महत्या, कार में मिले दो बच्चों के शव, मूवी दिखाने के बहाने लगाया था पिता

नर्मदापुरम में पटवारी ने की आत्महत्या ( ETV Bharat )

पिपरिया: रायसेन जिले के बरेली से फिल्म दिखाने के बहाने अपने बच्चों को पिपरिया लेकर आए पिता ने आत्महत्या कर ली. लेकिन कुछ समय बाद पिता द्वारा कार में साथ लाए दोनों बच्चों के शव मिलने पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक बच्चों में से एक की उम्र 14 वर्ष और दूसरे की 11 वर्ष थी. मृतक अजय पिता नारायण सिंह धाकड़ उदयपुरा के ग्राम छातेर पिपरिया में पटवारी था. मृतक पटवारी द्वारा रेलवे स्टेशन की मंगलवारा क्षेत्र की पार्किंग में अपनी कार खड़ी करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

जिसमें पटवारी ने खुद सुसाइड करने से पहले अपने बच्चों को दो बार गेट खोल कर देखा. इसके बाद दोपहर 3 बजे उसने आत्महत्या कर ली. पटवारी के आत्महत्या करने की सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर जांच की. स्थानीय मंगलवारा पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई. मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई.