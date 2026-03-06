रेट बढ़ने की चर्चा के बीच डीजल का स्टॉक जमा करने उमड़े किसान, पेट्रोल पंप ड्राई
नर्मदापुरम के पिपरिया के पेट्रोल पंपों पर किसानों का रेला. अफरातफरी के बीच सभी की कोशिश अधिक से अधिक डीजल लेने की.
Published : March 6, 2026 at 1:16 PM IST
रिपोर्ट : अभिषेक श्रोती
नर्मदापुरम (पिपरिया) : ईरान-इजराइल के बीच जारी जंग कई दिनों तक खिंच सकती है. ऐसे में चर्चा है कि पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ सकते हैं. ईंधन की क्राइसिस भी आगे हो सकती है. इन चर्चाओं से किसानों के बीच घबराहट फैल गई. ईंधन की आपूर्ति बाधित होने के डर से पेट्रोल पंपों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है. पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी का माहौल है. लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं. लोग वाहनों के साथ छोटी केन के साथ ड्रमों में भी पेट्रोल-डीजल भरा कर ले जा रहे हैं.
ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े ड्रम लेकर आ रहे किसान
ग्रामीण क्षेत्र के लोग ट्रैक्टर ट्राली में बड़े ड्रम भरकर पेट्रोल और डीजल भरवा कर ले जा रहे हैं. किसानों को आशंका है कि आने वाले दिनों में डीजल-पेट्रोल और एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. वही ईंधन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे. इसी डर के चलते किसान बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदकर स्टॉक करने में जुटे हुए हैं. पुराना बस स्टैंड क्षेत्र स्थित भारत पेट्रोल पंप में बड़ी संख्या में किसान और कई आम लोग ट्रैक्टर ट्राली और अपने वाहन लेकर सुबह से पहुंच गए. पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था न होने के कारण कई स्थानों पर पेट्रोल डीजल लेने के दौरान विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई है.
पेट्रोल पंपों पर किसानों की लाइनें
सांडिया रोड स्थित एक पेट्रोल पंप में दिनभर की खपत का पूरा पेट्रोल और डीजल एक दिन पूर्व शाम को ही बिक गया. इस कारण पेट्रोल पंप ड्राई हो गया. यहां आए लोगों को बिना पेट्रोल डीजल लिए वापस जाना पड़ा. पेट्रोल पंप संचालक सलिल समैया ने बताया "डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है लेकिन अफवाह के बीच लोग बड़ी संख्या में ईंधन लेने आ रहे हैं."
कृषि कार्यों के लिए जमा कर रहे डीजल
किसान बबलू रघुवंशी ने बताया "ईरान व इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है. इससे दाम बढ़ सकते हैं. खेती किसानी में डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है. इस कारण पहले से खरीद कर रख रहे हैं." किसान कौशल पटेल ने बताया "इस समय जिले में गेहूं कटाई का दौर शुरू होने वाला है और साथ ही मूंग की बोनी की तैयारी भी चल रही है. खेतों में हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ती है."
किसानों को चिंता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और ईंधन की सप्लाई पर असर पड़ा तो डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और किल्लत भी हो सकती है.
डीज़ल एवं एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक का दावा
जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू का कहना है "जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीज़ल की पर्याप्त उपलब्धता है. आवश्यकता के अनुरूप एलपीजी गैस का भी पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है." उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है " केवल आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोलियम पदार्थों का क्रय करें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें."