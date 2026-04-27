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ISRO में शामिल हुआ मध्य प्रदेश का लाल, ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल कर बने साइंटिस्ट

नर्मदापुरम के अभिज्ञान ने देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इनोवेशन का देखा था सपना, कड़ी मेहनत से बने इसरो के साइंटिस्ट.

NARMADAPURAM STUDENT IN ISRO
ISRO में शामिल हुआ मध्य प्रदेश का लाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 12:34 PM IST

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नर्मदापुरम : देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष सैटेलाइट बनाने का सपना देखने वाले अभिज्ञान अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक बन गए हैं. नर्मदापुरम जिले के शोभापुर ग्राम के रहने वाले अभिज्ञान पुरोहित ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल कर इसरो (ISRO) में साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट पर चयनित हुए हैं. अभिज्ञान का रिजल्ट घोषित होने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.

देश की सुरक्षा के लिए करेंगे इनोवेशन

अभिज्ञान इसरो में देश की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा इनोवेशन करने की बात कहते हैं. अभिज्ञान बताते हैं, '' भविष्य में कोई ऐसा इनोवेशन करने की कोशिश करूंगा जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सके.'' इसरो में शामिल होने की इस उपलब्धि के लिए अभिज्ञान ने न सिर्फ कड़ी मेहनत की बल्कि मोबाइल, टीवी से कई सालों तक दूरी बनाए रखी.''

Narmadapuram Student in ISRO
ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल कर इसरो साइंटिस्ट बने नर्मादपुरम के अभिज्ञान (Etv Bharat)

रिसर्च सेंटर देखा तो वैज्ञानिक बनने की ठानी

नवोदय स्कूल में पढ़ते हुए जब अभिज्ञान पुरोहित भुवनेश्वर स्थित ओडिशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का दौरा करने गए तो पहली बार वैज्ञानिक बनने की ललक पैदा हुई. रिसर्च सेंटर का काम देखा तो खुद वैज्ञानिक बनने की मन में ठान ली. अभिज्ञान के पिता राजेश पुरोहित सोहागपुर विकासखंड के कोहानी गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल और मां निजी स्कूल में टीचर हैं. पिता राजेश पुरोहित बताते हैं, '' अभिज्ञान एक बार नवोदय पवार खेड़ा स्कूल में पढ़ते हुए उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर स्थित ओडिशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का दौरा करने गया था. तभी से उसके मन में यह बात घर कर गई कि वह वैज्ञानिक बनकर ऐसे ही किसी रिसर्च सेंटर में कोई नया प्रयोग करेगा. तभी से वह वैज्ञानिक बनने के लिए परीक्षा दे रहा था.''

Narmadapuram isro scientist
अब देश की सुरक्षा के लिए इनोवेशन करने का है सपना (Etv Bharat)

अभिज्ञान का परिवार अभी शादी में बाहर गया हुआ है, यही कारण है कि लोग फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी और शुभकामनाएं साझा कर रहे हैं.

बचपन से ही मेधावी हैं अभिज्ञान

शोभापुर ग्राम के दिनेश ठाकुर बताते हैं, '' अभिज्ञान ने भारत में ऑल इंडिया रैंक-2 प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी अपनी काबिलियत से देश के सबसे बड़े संस्थानों तक पहुंच सकते हैं.'' पिता राजेश पुरोहित कहते हैं, '' अभिज्ञान बचपन से ही मेधावी, अनुशासित और मेहनती रहे हैं. मिडिल स्कूल की शिक्षा पिपरिया की सेंट जोसेफ स्कूल से की और फिर 12वीं तक नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की. इसके बाद अभिज्ञान ने बीटेक करने के बाद गेट की तैयारी शुरू की. इसके साथ विभिन्न संस्थानों में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएं देने लगे. इसरो में साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट निकली तो तीन चरणों में आयोजित परीक्षा सफलतापूर्वक पास की. तीन दिन पहले रिजल्ट आया था, उनकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक लगी. इससे अभिज्ञान की वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा हुआ.''

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अपने परिवार के साथ अभिज्ञान पुरोहित (Etv Bharat)

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ग्रामीणों में खुशी, विधायक ने दी बधाई

गांव में जैसे ही अभिज्ञान के चयन की खबर पहुंची, परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. सभी ने मिठाई खिलाकर, शुभकामनाएं देकर खुशी जाहिर की. अभिज्ञान की सफलता की खबर मिलते ही क्षेत्रीय विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से अभिज्ञान व उनके परिवार से बात कर शुभकामनाएं दीं. विधायक ने कहा, '' अभिज्ञान ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.''

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