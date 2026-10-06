अनाज के दानों से बनाई कैप्टन स्मित मच्छार की कलाकृति, फ्लाइंग क्लबों के जरिए पहुंचाने की तैयारी
नर्मदापुरम के किसान योगेन्द्र पाल सिंह ने कैप्टन स्मित मच्छार के प्रति किया सम्मान व्यक्त. अनाज के दानों से बनाई पोट्रेट. राकेश पटेल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 3:51 PM IST
नर्मदापुरम: साहसी भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के प्रति कलाकार योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनोखे तरीके से सम्मान, शुभकामना और कृतज्ञता व्यक्त की है. ग्राम सुपरली के रहने वाले पेशे से किसान योगेंद्र पाल सिंह ने अनाज और बीजों के दानों से
ग्राम सुपरली के कृषक कलाकार योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने अनाज और बीजों के दानों से भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की अनूठी कलाकृति तैयार की है. कलाकार का कहना है कि उनकी कलाकृति बनाना सम्मान का विषय है.
अनाज के दानों से तैयार की कैप्टन स्मित मच्छार की कलाकृति
योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी के अनुसार, "कैप्टन स्मित मच्छार की कलाकृति तैयार करने में धान, तिल, चावल, खसखस, बाजरा, अलसी और मक्का सहित विभिन्न अनाज एवं बीजों का इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और अनाज भारतीय किसान, ग्रामीण जीवन तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है. इसी विचार को भारतीय पायलट के साहस से जोड़ते हुए उन्होंने यह कलाकृति अनाज के दानों से तैयार की.
इस कलाकृति को बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कैप्टन स्मित मच्छार से बात करते समय मिली. इस बातचीत में स्मित मच्छार ने बताया था कि उन्होंने हमले के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया था. इसी को लेकर उन्होंने हनुमानजी के साथ कैप्टन स्मित मच्छार की अनाज के दानों से पेंटिंग तैयार की है."
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'कलाकृति को कैप्टन तक पहुंचाने का होगा प्रयास'
योगेंद्र पाल सिंह ने बताया, "उनका उद्देश्य इस कलाकृति को स्वयं जाकर कैप्टन स्मित मच्छार को सौंपना नहीं है. इसके लिए देश के विभिन्न फ्लाइंग क्लबों, विमानन संस्थाओं और संगठनों से संपर्क कर उपयुक्त माध्यम के जरिए कलाकृति कैप्टन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा."
योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी ने कहा, "यह पहल किसी व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं की गई है. यह एक किसान कलाकार की ओर से एक भारतीय पायलट के प्रति सम्मान और उनका हौसला बढ़ाने की भावनात्मक कोशिश है. उन्होंने उम्मीद जताई कि, "अनाज के दानों से तैयार यह कलाकृति कैप्टन स्मित मच्छार तक पहुंचकर भारतीय कृषि परंपरा और देश के साहसी विमानन कर्मियों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बनेगी."