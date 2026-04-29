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नर्मदापुरम को रेलवे की बड़ी सौगात!, मुंबई और अयोध्या की राह हुई आसान, श्रद्धालुओं के लिए तोहफा

अमृत भारत एक्सप्रेस इटारसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे भोपाल मंडल के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बेहतर गति, आधुनिक कोच, उन्नत सुविधाएं और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. यह सेवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी.

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के इटारसी को रेलवे की बड़ी सौगात मिली है. अयोध्या धाम से मुंबई और बनारस से पुणे के लिए अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई है. बुधवार को अमृत भारत एक्सप्रेस इटारसी पहुंची, जहां स्टेशन पर बुधवार को स्थानीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया. इस दौरान राज्यसभा सांसद माया नारोलिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस ट्रेन का जबलपुर रेल मंडल के सतना, कटनी, जबलपुर और इटारसी क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके अलावा धार्मिक पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी इससे नई गति मिलेगी.

मुंबई और अयोध्या की राह हुई आसान (ETV Bharat)

ट्रेन नहीं, विकास की नई जीवनरेखा

लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा, "अयोध्या–लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ देश के विकास की तेज रफ्तार का प्रतीक है. यह केवल एक ट्रेन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली विकास की नई जीवनरेखा है. जिससे क्षेत्र के लाखों मजदूर और व्यपारियों का लाभ मिलेगा."

टिकट काउंटर बढ़ाने पर जोर

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सांसद ने प्रमुख स्टेशनों पर टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए. यात्रियों को लंबी कतारों से राहत देना और टिकट व्यवस्था को आसान बनाने पर जोर दिया.

जबलपुर मंडल के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत (ETV Bharat)

अवैध वेंडरों पर सांसद का सख्त रुख

रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने इटारसी स्टेशन पर बढ़ रही अवैध वेंडरिंग और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने डीआरएम पंकज त्यागी से कहा कि उन्होंने स्वयं स्टेशन परिसर में अवैध वेंडरों को देखा है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए. अवैध वेंडरों के कारण आए दिन लड़ाई-झगड़े, गैंगवार और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है.

इटारसी स्टेशन देश के प्रमुख जंक्शनों में शामिल है, जहां प्रतिदिन करीब 150 ट्रेनों का आवागमन होता है और यहां से लगभग 5000 यात्री रोजाना सफर करते हैं. ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर अवैध गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं. माया नारोलिया ने डीआरएम से अवैध वेंडरिंग पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने और स्टेशन परिसर को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने की मांग की.