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रात के अंधेरे में नहीं होंगे एक्सीडेंट! पथरोटा पुलिस ने गोवंश को पहनाए चमचमाते रेडियम बेल्ट

गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट बांधे शुक्रवार को थाना प्रभारी मोनिका गौर ने पुलिस टीम के साथ अभियान की शुरुआत करते हुए कई गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट बांधे. पुलिस का लक्ष्य पहले चरण में करीब 100 बेसहारा गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाने का है. रात के समय वाहन की हेडलाइट पड़ते ही यह बेल्ट चमकेंगे, जिससे चालक समय रहते सतर्क होकर वाहन की गति नियंत्रित कर सकेंगे.

नर्मदापुरम: बरसात के मौसम में सड़कों पर बैठे बेसहारा गोवंशों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नर्मदापुरम जिले की पथरोटा पुलिस ने सराहनीय पहल शुरू की है. थाना प्रभारी मोनिका गौर के नेतृत्व में पुलिस टीम सड़क किनारे और हाईवे पर बैठे गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट बांध रही है, ताकि रात के समय वाहन चालकों को दूर से ही उनकी मौजूदगी का पता चल सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

सड़क हादसों को रोकने की पहल

थाना प्रभारी मोनिका गौर ने बताया कि, ''बरसात के दौरान सड़क पर बैठे बेसहारा गोवंशों के कारण आए दिन सड़क हादसे सामने आते हैं. कई बार इन दुर्घटनाओं में गोवंश की मौत हो जाती है, वहीं वाहन चालक और यात्री भी घायल हो जाते हैं. इसी समस्या को देखते हुए थाना स्तर पर रेडियम बेल्ट अभियान शुरू किया गया है.'' उन्होंने कहा कि, ''फिलहाल 100 बेल्ट की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रेडियम बेल्ट मंगाकर अधिक से अधिक गोवंशों के गले में बांधे जाएंगे. यह अभियान लगातार जारी रहेगा.''

गोवंश और वाहन चालकों की होगी सुरक्षा

नर्मदापुरम जिले में बड़ी संख्या में बेसहारा गोवंश सड़कों और हाईवे पर विचरण करते हैं. रात के समय अंधेरे और बारिश के कारण उनकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. पुलिस की यह पहल न केवल गोवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि वाहन चालकों और यात्रियों की जान बचाने में भी मददगार साबित हो सकती है.

स्थानीय लोगों ने भी पथरोटा पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए इसे सड़क सुरक्षा और पशु संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है. यदि यह अभियान सफल रहता है तो जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जा सकता है.