मध्य प्रदेश के 44 जिलों को मिले ट्रेंड नव आरक्षक, दीक्षांत समारोह में दिखा देश भक्ति का जज्बा
पचमढ़ी स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित. 207 नव आरक्षक 44 जिलों में संभालेंगे जिम्मेदारी. अभिषेक श्रोती की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 9:50 PM IST
नर्मदापुरम: पचमढ़ी स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ. प्रशिक्षण लेने के बाद 44 जिलों के 207 नव आरक्षक मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे. शुक्रवार को नर्मदापुरम जोन के आईजी मिथलेश कुमार शुक्ला ने नव आरक्षकों की पासिंग परेड की सलामी ली. पासिंग आउट परेड के दौरान सभी नव आरक्षकों ने देशभक्ति और जन सेवा की शपथ ली.
देशभक्ति गीतों की दी प्रस्तुति
पीटीएस पचमढ़ी में शुक्रवार को 74वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 2025-26 का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया. पासिंग आउट परेड में नव आरक्षकों के बैंड ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी. परेड के दौरान बैंड पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देखकर मौजूद लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम साईं एस कृष्णा थोटा, पीटीएस एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे.
44 जिलों के 207 नव आरक्षकों ने लिया प्रशिक्षण
पीटीएस पचमढ़ी के एसपी गजेंद्र सिंह ने बताया, "नव आरक्षकों ने 9 माह का बुनियादी प्रशिक्षण लिया है. इसमें मध्य प्रदेश के 44 जिलों के 207 नव आरक्षक शामिल रहे. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यह अपने जिलों के लिए रवाना होंगे. जिले से इनकी पोस्टिंग विभिन्न थानों में की जाएगी."
मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित
नर्मदापुरम जोन के आईजी मिथलेश कुमार शुक्ला ने नव आरक्षकों से कहा, "पुलिस का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि लोगों में सुरक्षा और विश्वास का भाव भी पैदा करना है. देशभक्ति और जन सेवा के साथ सभी को काम करना है." कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को आईजी मिथलेश कुमार शुक्ला ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.
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परिजनों ने गर्व के साथ खिंचवाई फोटो
पासिंग आउट परेड के बाद नव आरक्षकों और उनके परिजन की खुशी भी देखने को मिली. परेड के बाद परिजन ने बड़े गर्व के साथ नव आरक्षकों के साथ फोटो खिंचवाई. दीक्षांत परेड समारोह से एक दिन पहले गुरुवार को नव आरक्षकों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी. इस दौरान भी परिजन और अतिथि मौजूद थे.