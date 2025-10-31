ETV Bharat / state

स्कूलों की हालत देख रो पड़े भोपाल के पंकज, बोले-बंद हो एमपी और सीबीएसई बोर्ड

अखंड भारत निर्माण यात्रा पर निकले पंकज सिंह चौहान ने बताया कि "मैं भोपाल का रहने वाला एक जिम का ऑनर हूं. रियल हीरोज के सम्मान में पूरे देश में 10 लाख पौधे लगाने का यह संकल्प लेकर पिछले सप्ताह इस यात्रा की शुरुआत की है. ये 10 लाख पौधे उन रियल हीरोज के नाम पर लगाऊंगा, जो सही मायने में हमारे हीरोज हैं. इनकी वजह से हमारा देश भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है. इनमें किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, सिपाही, सैनिक, वैज्ञानिक और घर की महिलाएं शामिल हैं."

नर्मदापुरम: रियल हीरोज के सम्मान में 10 लाख पौधे पूरे देश में लगाने का लक्ष्य लेकर भोपाल के जिम संचालक पंकज सिंह चौहान आगे बढ़ रहे है. उन्होंने अपनी इस सफर को भारत अखंड निर्माण यात्रा नाम दिया है. वे साइकिल के जरिए पूरे भारत का भ्रमण करते हुए पौधारोपण करेंगे. इसकी शुरुआत पंकज सिंह ने करीब एक हफ्ते पहले नर्मदापुरम के सेठानी घाट से की थी. वे नर्मदा नदी के किनारे-किनारे सफर करते हुए गुजरात पहुंचेंगे. यहां से वे महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों से होते हुए गुजरेंगे.

रियल हीरोज के सम्मान में लगाएंगे 10 लाख पौधे (ETV Bharat)

बढ़ती जा रही असमानता की खाई

पंकज सिंह चौहान ने कहा,"ये वह लोग हैं, जो देश को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं. उन्हें आज के समय में ना तो उचित सम्मान मिलता है और ना ही सही मूल्य में मेहनताना मिलता है." 21वीं सदी में भी हमारे समाज के असमानता, भेदभाव और जातिवाद व्याप्त है. अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब लोग गरीब हो रहे हैं. कही तो हालात इतने बदतर है कि लोगों को एक टाइम का पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा है. असमानता की ये खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है."

बंद हो एमपी और सीबीएसई बोर्ड

कहने के लिए हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है. संविधान का सही मायने में अर्थ है कि देश के लोग समान हो, पर ऐसा नहीं है. आज लोगों के पास बराबर के हक नहीं है. यह कहना है पंकज सिंह चौहान है. देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पंकज ने कहा," पूरे भारत में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो. ना एमपी बोर्ड हो, ना सीबीएसई बोर्ड हो, ना एसएससी बोर्ड हो. सबको बराबर का हक मिले और भेदभाव की भी शिक्षा खत्म हो."

अखंड भारत निर्माण यात्रा पर निकले पंकज सिंह (ETV Bharat)

स्कूलों की हालत देख आया रोना

यात्रा के दौरान स्कूलों की हालत देखकर मुझे रोना तक आ गया. ऐसे स्कूलों में हमारे देश का भविष्य ये बच्चे पढ़ रहे हैं. इनकी क्या गलतियां हैं कि इन्हें जान पर खेलकर पढ़ाई करना पड़ रहा है. इन्होंने तो नहीं कहा था कि "इस दुनिया में पैदा करो या लेकर आओ. हमारा फर्ज बनता है कि हम सब शिक्षा, खाना-पीना सहित साफ हवा मिले. इसके लिए हम सबको आगे आना होगा मिलजुल कर प्रयास करना होगा. जब कोशिश करेंगे तो सरकारें भी हमारी बातें मानेंगी.

साइकिल से भारत भ्रमण पर निकला शख्स (ETV Bharat)

अलगे 5 साल में पूरे भारत की यात्रा करूंगा

इस यात्रा के बारे में बात करते हुए पंकज सिंह ने कहा, "पिछले साल इसी यात्रा को शुरू करने वाला था, लेकिन मेरा पैर टूट गया था. जिसकी वजह से मुझे यात्रा पोस्टपोन करना पड़ा था. इस साल 24 अक्टूबर को मैंने अखंड भारत निर्माण यात्रा की शुरुआत की है. पूरे भारत में यही यात्रा अगले 5 साल तक करने वाला हूं."