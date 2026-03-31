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शब्दों को कागजों पर उल्टा उतार देती हैं पल्लवी, रिवर्स राइटिंग ने दिलाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड

शब्दों को कागजों पर उल्टा उतार देती हैं पल्लवी, ( ETV Bharat )

इसके अलावा बहुत सारी साहित्य कृतियां जैसे रविंद्र नाथ टैगोर की गीतांजलि, जिन्हें नोबल प्राइज मिला था या फिर हरिवंशराय बच्चन की मधुशाला हो कई सारी कृतियां है, जो उन्होंने मिरर लिपि में उतारी है. वह बताती हैं 25 साल पहले कि एक शुरुआत थी, जो आज जुनून में बदल गई और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे नवाजा है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.

मिरर राइटिंग में इंडिया बुक ऑफ अवार्ड पाने वाली पल्लवी पारे चौकसे से ईटीवी भारत ने बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि भगवान का आशीर्वाद, माता-पिता का मार्गदर्शन और पति का सहयोग रहा जो इस उपलब्धि को पा सकी हूं. यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मैंने रिवर्स राइटिंग (मिरर इमेज) विधा में 25 साल की लगातार मेहनत रही, जिसमें कई महान ग्रंथ को मिरर लिपि में (दर्पण लिपि) में उतारा है.

नर्मदापुरम: लोगों के जीवन में उलटा होना अशुभ माना जाता है, लेकिन नर्मदापुरम की पल्लवी चौकसे ने इसी उल्टी विधा यानि रिवर्स राइटिंग में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया साल 2000 से रिवर्स राइटिंग का सफर शुरू हुआ, जो निरंतर जारी है. इस रिवर्स राइटिंग में उन्होंने कई ग्रंथ और कई साहित्य लिख दिए. इस सफलता का श्रेय वह अपने परिवार को देती हैं कि इतने व्यस्त जीवन में भी वे इस उपलब्धि को हासिल कर सकी. उनका प्रयास अभी भी निरंतर जारी है, ताकि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पा सके.

अपने लेखन को दिखातीं पल्लवी (ETV Bharat)

रिवर्स राइटिंग की शुरूआत क्लास 12th से हुई थी

पल्लवी ने बताया कि यह शुरुआत साल 2000 में हुई, तब मैं क्लास 12th से में थी, छोटी-मोटी चीजों को रिवर्स राइटिंग में लिख लिया करती थी. तब पिता अरुण पारे ने इस विधा को देखा और उन्हें लगा कि इसे आसानी से नहीं किया जा सकता है. उन्होंने मार्गदर्शन दिया और सलाह दी कि मैं और भी बड़ी चीज लिखूं. उसके बाद से ही यह सफर शुरू हुआ. पल्लवी साइकोलॉजी में काउंसलर हैं.

अपने पुरस्कार के साथ पल्लवी (ETV Bharat)

उनकी सफलता के पीछे सपोर्टिव फैमिली और पति का साथ

वह बताती हैं कि यह सफर जो गृहस्थ जीवन में और काम के साथ करना बहुत कठिन रहा, क्योंकि हमें बाहर वर्किंग लाइफ भी मैनेज करना है, घर और बच्चे भी देखना है. सारी चीज रहती हैं, लेकिन जब एक फैमिली सपोर्टिव और कोऑपरेटिव होती है, तो यह चीज इतनी कठिन भी नहीं होती है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पति महेंद्र चौकसे को दिया. पिछले 14 सालों से कदम से कदम मिलाकर हम चले हैं. कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है पर शायद आज मैं यह कहूंगी कि मेरी सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है, तो वह बिल्कुल गलत नहीं होगा.

ग्रंथ और कृतियों की रिवर्स राइटिंग (ETV Bharat)

दूसरे धर्म के ग्रंथ को भी रिवर्स राइटिंग में लिखेंगी

पल्लवी बताती हैं कि सनातन धर्म सभी धर्म से पुराना धर्म है, जो नैतिकता का पाठ सिखाता है. हमारे ग्रंथ और धर्म हमें दूसरों के धर्म का आदर करना सिखाता है. इसीलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना सभी धर्म को उनके आदर भाव के साथ लिखना चाहिए. उन्होंने कहा मुझे जैसे-जैसे दूसरे धर्म ग्रंथ पर लिखने के लिए मिलेगा, तो मैं जरूर लिखूंगी. अभी मैंने बाइबल लिखा है, अगर गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान भी हिंदी स्क्रिप्ट में मिलेगी, तो मैं उसको रिवर्स राइटिंग में लिखूंगी.

पल्लवी चौकसे को मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड (ETV Bharat)

उन्होंने बताया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद मेरे सफर बढ़ता ही जाएगा. वह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी कोशिश करेंगे और ऐसे ही लिखती रहेंगीं क्योंकि पल्लवी को लिखना पसंद है. वर्तमान में वह भारत के संविधान पर लिख रही हैं.