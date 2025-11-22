ETV Bharat / state

सतपुड़ा के टाइगर्स को हेलीकॉप्टर कर रहे डिस्टर्ब, पचमढ़ी की वादियों से उड़ान के नए नियम

पचमढ़ी में हेलीकॉप्टर उड़ान के नए नियम. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने हेलीकॉप्टर उड़ान को लेकर जारी की एडवायजरी.

Pachmarhi Helicopter Flying Rules
पचमढ़ी में शुभारंभ के दूसरे दिन ही हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक (ETV Bharat)
Published : November 22, 2025 at 5:03 PM IST

नर्मदापुरम: पचमढ़ी में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुभारंभ के दूसरे दिन ही विवादों में आ गई है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको-सेंसिटिव जोन होने के कारण इस पर रोक लगा दी गई. हेलीपैड का टाइगर रिजर्व से सटे होने के कारण हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचने का खतरा है. अब प्रशासन हेलीकॉप्टर उतारने के लिए नए स्थान की तलाश में लग गया है. गुरुवार को भोपाल से मढ़ई और पचमढ़ी तक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरकर हेली सेवा की शुरुआत की थी.

रिजर्व फॉरेस्ट के करीब बने हेलीपैड

हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगाने की प्रमुख वजह हेलीपैड का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन के बेहद नजदीक होना बताया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, उड़ान की न्यूनतम ऊंचाई 1000 फीट होनी चाहिए. अगर इसके नीचे कोई विमान उड़ान भरता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट की 'शांति क्षेत्र' की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा. हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कम होने से बाघों के साथ दूसरे संवेदनशील वन्य प्राणियों को हाई साउंड और वाइब्रेशन से गंभीर खतरा पहुंचता है. पर्यटन सुविधा बढ़ाने के लिए आनन-फानन में जो हेलीपैड बनाया गया वो नियमों का पालन नहीं करता है.

एक दिन के हेलीकॉप्टर सेवा की मिली थी अनुमति (ETV Bharat)

एक दिन के हेलीकॉप्टर सेवा की मिली थी अनुमति

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बताया कि पचमढ़ी और मढ़ई में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति सिर्फ एक दिन के लिए प्रदान की थी. जबकि हेलीकॉप्टर की सेवा देने वाली कंपनी 'जेट सर्वे एवियशन प्राइवेट लिमिटेड' ने व्यावसायिक रूप से एक महीने की अनुमति मांगी थी. इस पूरे मामले में रिजर्व प्रबंधन का कहना है कि व्यावसायिक उद्देश्य हेली सेवा देने वाली कंपनी ने अनुमति मांगी थी, जो वन क्षेत्र के इको सेंसेटिव जोन होने से नहीं दी गई.

इस मामले में जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन ने बताया कि "स्पेशल परमिशन के आधार पर मढ़ई और पचमढ़ी में हेलीकॉप्टर उतारा गया था. इको सेंसेटिव जोन होने के कारण सिर्फ एक दिन की परमिशन मिली थी. प्रशासन मटकुली और सोहागपुर के आसपास हेलीपैड बनाने की जगह भी तलाश रहा है."

बिहार के चुनावी रण में उतरा था हेलीकॉप्टर

हवाई सेवा संचालन करने वाली जेट सर्वे एवियशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हेलीकॉप्टर बिहार के चुनावी रण में भी उतर चुके हैं. बिहार के चुनाव में 90% उड़ान भरने वाला Flyola ग्रुप का अगस्ता बेस्टलेंड 109 पावा हेलीकॉप्टर 250 से 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो भोपाल से 40 मिनट में मढ़ई और 55 मिनट में पचमढ़ी तक पर्यटकों को पहुंचने का काम करेगा. 8 सीटर विमान डबल इंजन से लैस है, जिसे दो पायलट उड़ाते हैं और 6 यात्री सफर कर सकते हैं. इटली निर्मित इस हेलीकॉप्टर की कीमत 1 हजार करोड़ रुपए है.

SATPURA TIGER RESERVE HELI SERVICE
हेलीकॉप्टर की उड़ान से होती हैं समस्याएं (ETV Bharat)

क्या होता है इको सेंसिटिव जोन?

इको सेंसिटिव जोन (ESZ) वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बनाया गया एक संवेदनशील क्षेत्र होता है. इसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण, जैव विविधता, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है.

इसको 'शांत क्षेत्र' भी कहा जाता है. 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के हर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के चारों ओर कम से कम 1 किमी का ESZ अनिवार्य रूप से घोषित किया जाए. इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित रहेगा.

WHAT IS ECO SENSITIVE ZONE SATPURA
इको-सेंसिटिव जोन होने के कारण रोकी गई उड़ान (ETV Bharat)

इको सेंसिटिव जोन के क्या हैं नियम?

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, इको सेंसिटिव जोन में विमानों और हेलीकॉप्टरों को कम से कम 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना अनिवार्य है. तेज आवाज, कंपन और लो-फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से जानवरों पर नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए हाई-नॉइज वाले हेलीकॉप्टरों का संचालन प्रतिबंधित या सीमित होता है. इको सेंसिटिव जोन के भीतर बड़े निर्माण, भारी मशीनरी, क्रैकर, तेज आवाज वाली गतिविधियों पर भी नियंत्रण लगाया गया है. विशेष परिस्थितियों में ऐसी किसी भी गतिविधी के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है.

टाइगर रिजर्व के ऊपर या आसपास हेलीकॉप्टर उड़ाने से होने वाली समस्याएं

  • बाघ और अन्य वन्यजीव शोर के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं. हेलीकॉप्टर की तेज आवाज और वाइब्रेशन उनके व्यवहार, मूवमेंट और प्रजनन पैटर्न पर सीधा असर डालते हैं.
  • कोर जोन में हाई साउंड से बाघों में तनाव बढ़ता है, जिससे वे अपने क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थानों की ओर चले जाते हैं.
  • पक्षियों और संवेदनशील प्राणियों में दहशत व दिशा भ्रम पैदा हो सकता है.
  • कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से जंगल में रहने वाले दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक आवास बाधित होता है.
  • हेलीकॉप्टर की आवाज से अक्सर शावकों के साथ रहने वाली मादा बाघिनें परेशान होकर जंगल के बाहर की तरफ चली आती हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है.
  • इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बढ़ने से पूरा टाइगर रिजर्व प्रभावित हो सकता है.

