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पचमढ़ी में मानसून मैराथन, विदेशी समेत देश के 1600 धावकों ने दिया सेव टाइगर और प्लास्टिक फ्री का संदेश

पचमढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल आयोजित होने वाली मानसून मैराथन को सांसद दर्शन सिंह चौधरी और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ संतोष कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. धावकों ने सेव टाइगर और प्लास्टिक फ्री का संदेश देने के लिए दौड़ लगाई. 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन में अमेरिका, स्वीडन, मंगोलिया, पेरू देशों के धावक भी शामिल हुए. मध्य प्रदेश पर्यटन, जिला प्रशासन और एडवेंचर्स एंड यू द्वारा आयोजित मानसून मैराथन में धावकों ने 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ में दम दिखाया.

नर्मदापुरम: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में रविवार को विदेशी सहित देश के 1600 धावकों ने सेव टाइगर और प्लास्टिक फ्री का संदेश देने के लिए दौड़ लगाई. मानसून की हल्की फुहारों, धुंध से ढकी वादियों और चारों तरफ फैली हरियाली के बीच पचमढ़ी मानसून मैराथन 2026 में शामिल होने के लिए आए 4 साल से लेकर 84 साल तक के धावकों में गजब का उत्साह देखने को मिला.

कई देशों के धावक हुए शामिल (ETV Bharat)

चार श्रेणियां में हुई मैराथन

जिला पर्यटन प्रबंधक मनोज ठाकुर ने बताया, "हर आयु वर्ग के धावकों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता को 4 श्रेणियां में विभाजित किया गया था. जिसमें 42 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21 किलोमीटर की हॉफ मैराथन, 10 और 5 किलोमीटर की मैराथन भी आयोजित की गई. फुल मैराथन प्रतियोगिता का खास आकर्षण रही. उतार-चढ़ाव और ऊंचाई भरे रास्तों पर चुनौती पूर्ण इस फुल मैराथन ने धावकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की वास्तविक परीक्षा ली."

धावकों ने दिया सेव टाइगर और प्लास्टिक फ्री का संदेश (ETV Bharat)

मनोज ठाकुर ने बताया, "मैराथन में सांसद दर्शन सिंह चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी दौड़ लगाई. इसके अलावा मध्य प्रदेश टूरिज्म और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र संचालक राखी नंदा भी 5 किलोमीटर दौड़ में शामिल हुई. विजेता प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट के साथ विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए."

सेव टाइगर के साथ प्लास्टिक फ्री का मैसेज

हिल स्टेशन पचमढ़ी में हुई मानसून मैराथन 4 थीम पर आधारित थी. प्रदेश में 29 जुलाई तक बाघ पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है. जिसमें बाघ संरक्षण के लिए जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी को लेकर मानसून मैराथन में सेव टाइगर का संदेश दिया गया. इसके साथ ही हिल स्टेशन पर्यटन को प्लास्टिक फ्री करने और फिट इंडिया का मैसेज भी दिया गया. वहीं सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर्यटन को बढ़ावा देना रहा.

'पर्यटन को बढ़ावा देने का अनूठा मंच'

मनोज ठाकुर ने बताया, "पचमढ़ी को हाल ही में आईटीबी बर्लिन 2026 में 'ग्रीन डेस्टिनेशंस ब्रॉन्ज अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. पचमढ़ी मानसून मैराथन खेल प्रतियोगिता के साथ प्रकृति आधारित पर्यटन, फिट इंडिया अभियान और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अनूठा मंच है."