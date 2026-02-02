पचमढ़ी के होटल में भीषण ब्लास्ट, कुक सहित पर्यटक जख्मी, धमाके से दहल उठे लोग
पचमढ़ी एक होटल में हुआ ब्लास्ट, कुक सहित कई पर्यटक जख्मी, कांग्रेस नेता का बताया जा रहा होटल, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 1:01 PM IST
पचमढ़ी: हिल स्टेशन पचमढ़ी के एक होटल के किचन में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर में सोमवार सुबह भीषण ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में होटल का किचन और बाजू की दूसरी होटल के कमरों को काफी नुकसान हुआ है. इसके साथ ही भीषण ब्लास्ट में किचन में काम कर रहा कुक गंभीर रूप से झुलस गया. वहीं किचन से सटकर बनी दूसरी होटल में आराम कर रहे चार पर्यटक ब्लास्ट से गिरी दीवार और धमाके के कारण घायल हो गए. जिन्हें तत्काल पचमढ़ी के अस्पताल में भर्ती किया गया.
भीषण प्लास्टिक से गिरी दीवार
बताया जा रहा है कि होटल में सोमवार सुबह यह ब्लास्ट हुआ. जब होटल और आसपास की दूसरी होटल के कई पर्यटक आराम कर रहे थे. इस भीषण ब्लास्ट में होटल का किचन पूरी तरह तहस-नहस हो गया. वहीं फर्नीचर और दूसरा सामान टूट गया. किचन की दीवार पिलर ब्लास्ट में गिर गई. किचन से सटकर बनी दूसरे होटल के कमरे की दीवार और छत का प्लास्टर गिरने से महाराष्ट्र बुलढाणा के 4 पर्यटक घायल हो गए. इसमें एक बच्चा भी शामिल है.
घायलों को रेफर किया
पचमढ़ी पुलिस थाने के पास हुए इस हादसे के बाद थाना प्रभारी पदम मौर्य घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि "घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस प्रकार यह ब्लास्ट हुआ है." यह होटल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा का बताया जा रहा है, जिसे कांग्रेस नेता का भाई तुषार जयसवाल किराए से संचालित कर रहा है.
- रतलाम में गैस वेल्डिंग की दुकान में बड़ा ब्लास्ट, कार्बेट का टैंक बम की तरह फटा
- चॉकलेट फैक्ट्री में ब्लास्ट, आग से 3 मंजिला इमारत खाक, बाल-बाल बचे 40 मजदूर
चार दिन बाद लगना है शिवरात्रि मेला
हिल स्टेशन पचमढ़ी में 6 फरवरी से महाशिवरात्रि मेले का आयोजन होना है. जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालु पचमढ़ी के विभिन्न शिव मंदिरों के दर्शन के लिए आएंगे. पचमढ़ी के होटल, रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की नियमित जांच न होने और इस प्रकार की लापरवाही सामने आने पर एक बड़ा खतरा सामने खड़ा हो गया है. मेला शुरू होने के दौरान इस प्रकार का हादसा होता तो आसपास मौजूद कई श्रद्धालुओं को नुकसान हो सकता था.