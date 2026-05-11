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अंग्रेजों का 160 साल पुराना सिस्टम, पचमढ़ी की सबसे ऊंटी चोटी पर पर्यटकों की बुझा रहा प्यास

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने कुछ समय पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में बदलाव कर 63,000 लीटर पानी सहेजने की एक मिसाल लोगों के सामने प्रस्तुत की है. इससे पहले साल 2006 में सुधार किया था. यहां आने वाले पर्यटकों को ब्रिटिश काल के रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देकर पहाड़ों पर पानी उपलब्ध कराने की आत्मनिर्भरता की कहानी भी सुनाई जाती है. वहीं पानी की समस्या खत्म करने और पुराने प्रयोग को नए माध्यम से अपनाने के लिए पर्यटकों को प्रेरित भी किया जाता है.

नर्मदापुरम: पचमढ़ी हिल स्टेशन में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर अंग्रेजों ने 1864 में सूर्योदय-सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए स्टे होम बनाया था. लेकिन पहाड़ों पर जरूरत का पानी स्टोर करना सबसे बड़ी समस्या बन गया. पहाड़ों पर पानी की उपलब्धता के लिए अंग्रेजों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तकनीक ईजाद की, जो 160 साल बाद आज भी भीषण गर्मी में पर्यटकों को पानी उपलब्ध करा रही है.

पहाड़ पर पानी सबसे बड़ी चुनौती

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया, "मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची छोटी धूपगढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से 1350 मीटर है. यहां प्रतिदिन 3000 पर्यटक आते हैं. सीजन में पर्यटकों की संख्या 5000 से ऊपर भी पहुंच जाती है, लेकिन पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या के हिसाब से पानी की उपलब्धता बड़ी चुनौती रहती है. पहाड़ों पर पानी स्टोर करके रखना और उसे जरूरत के हिसाब से उपयोग करने के लिए सहेजने का सिस्टम ब्रिटिश काल में ही विकसित हो गया था. लेकिन यहां बने तीन टैंकों में लीक होने के कारण पानी स्टोर नहीं हो पा रहा था."

सोलर सिस्टम से पानी की आपूर्ति

उन्होंने आगे बताया, "हमने वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में रिनोवेट किया और बारिश का पानी स्टोर करके 5 से 7 महीने तक उपयोग में लाते हैं. इसके अलावा धूपगढ़ पहाड़ी से नीचे पानी के पुराने नलकूप का सुधार करवाकर हैवी मोटर के माध्यम से पानी लिफ्ट किया जाता है. यह तकनीक बहुत खर्चीली है, इस कारण जब ऊपर का पानी खत्म हो जाता है तब मोटर के पानी को टैंक में स्टोर करके काम चलाया जाता है. पुरानी तकनीक के कारण ही पर्यटकों को पानी उपलब्ध हो पा रहा है. सोलर सिस्टम से पानी के लिए बिजली की आपूर्ति भी हो जाती है."

अंग्रेजों के जमाने का 160 साल पुराना वाटर स्टोर सिस्टम (ETV Bharat)

धूपगढ़ में आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं पानी टैंक

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गाइड सतीश यादव ने कहा, "सरकार आज रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. लोगों को घरों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से बारिश का पानी जमीन में सहेजने के लिए प्रेरित भी किया जाता है. लेकिन अंग्रेजों ने 160 साल पहले प्यास बुझाने की तकनीक विकसित करके एक मिसाल पेश की थी."

पर्यटकों को पानी का महत्व बता रहे अधिकारी

उन्होंने बताया, "आधुनिक तकनीकों के बावजूद लोग जल संकट से जूझ रहें हैं, तब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर अंग्रेजों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के टैंक बनाएं, जो आज भी आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं. हम यहां आने वाले पर्यटकों को बताते हैं कि पहाड़ों पर पानी स्टोर करके रखना कितनी बड़ी चुनौती है. पर्यटकों को पुराने टैंक दिखाकर ऐतिहासिक समय में पानी की समस्या बताकर इसके महत्व को भी बताते हैं."

पचमढ़ी की सबसे ऊंटी चोटी पर पर्यटकों की बुझा रहा प्यास (ETV Bharat)

पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा के अनुसार, धूपगढ़ में ब्रिटिश सरकार ने क्षेत्र में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था. धूपगढ़ में अंग्रेजों के बने हुए तीन टैंक हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 21,000 लीटर है. इस प्रकार कुल 63,000 लीटर वर्षा जल सहेज कर रखा जाता है. यहां ढलानों से गिरने वाला बारिश का पानी पाइपों के माध्यम से इन टैंकों तक पहुंचाया जाता है. इससे पर्यटकों की जरूरतों, वाशरूम और अन्य दैनिक कार्यों के लिए पानी उपलब्ध होता है.