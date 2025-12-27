ETV Bharat / state

कार्निवाल के साथ पचमढ़ी महोत्सव की जोरदार शुरुआत, पहुंचेंगे 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट

नर्मदापुरम : मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में कार्निवाल के साथ पचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत हो गई है. शुक्रवार को आदि योगी थीम पर कार्निवाल परेड शहर में निकाली गई, जिसमें भगवान शिव की बारात, उनके गण और कार्निवाल जुलूस में शामिल कैरेक्टर आकर्षण का केंद्र रहे. इसके साथ ही आदिवासी समूह ने अपने मनमोहक नृत्य से समा बांधा. देश विदेश से आए हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग कार्निवाल परेड के साथ पचमढ़ी महोत्सव के शुभारंभ में शामिल हुए. हिल स्टेशन पचमढ़ी में 29 दिसंबर तक पचमढ़ी महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देशभर से आए कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

पचमढ़ी कार्निवाल में हुईं जोरदार प्रस्तुतियां

पचमढ़ी महोत्सव के शुभारंभ पर दोपहर 3 बजे से कार्निवाल परेड सीएमराइस स्कूल ग्राउंड से प्रारंभ हुई, जिसमें शिव बारात, क्रिसमस, आदिवासी नृत्य व अन्य कार्यक्रम शामिल थे. महाराष्ट्र से आए विशेष धमाल बैंड न जमकर समा बांधा, जिसकी ताल पर आदिवासी व स्थानीय कलाकारों ने अपने नृत्य प्रस्तुत किए. कार्निवाल परेड का पचमढ़ी महोत्सव ग्राउंड पर महा आरती के बाद समापन हुआ. उम्मीद की जा रही है कि पचमढ़ी उत्सव के दौरान यहां एक लाख से अधिक पर्यटक पहुंच सकते हैं.

पचमढ़ी कार्निवाल में हुईं जोरदार प्रस्तुतियां (Etv Bharat)

आगे फिल्म और टीवी कलाकार देंगे प्रस्तुति