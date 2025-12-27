कार्निवाल के साथ पचमढ़ी महोत्सव की जोरदार शुरुआत, पहुंचेंगे 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट
आदि योगी थीम पर पचमढ़ी में निकली कार्निवाल परेड, 26 से 29 दिसंबर तक जश्न में डूबी रहेगी सतपुड़ा की रानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 12:04 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 12:30 PM IST
नर्मदापुरम : मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में कार्निवाल के साथ पचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत हो गई है. शुक्रवार को आदि योगी थीम पर कार्निवाल परेड शहर में निकाली गई, जिसमें भगवान शिव की बारात, उनके गण और कार्निवाल जुलूस में शामिल कैरेक्टर आकर्षण का केंद्र रहे. इसके साथ ही आदिवासी समूह ने अपने मनमोहक नृत्य से समा बांधा. देश विदेश से आए हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग कार्निवाल परेड के साथ पचमढ़ी महोत्सव के शुभारंभ में शामिल हुए. हिल स्टेशन पचमढ़ी में 29 दिसंबर तक पचमढ़ी महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें देशभर से आए कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे.
पचमढ़ी कार्निवाल में हुईं जोरदार प्रस्तुतियां
पचमढ़ी महोत्सव के शुभारंभ पर दोपहर 3 बजे से कार्निवाल परेड सीएमराइस स्कूल ग्राउंड से प्रारंभ हुई, जिसमें शिव बारात, क्रिसमस, आदिवासी नृत्य व अन्य कार्यक्रम शामिल थे. महाराष्ट्र से आए विशेष धमाल बैंड न जमकर समा बांधा, जिसकी ताल पर आदिवासी व स्थानीय कलाकारों ने अपने नृत्य प्रस्तुत किए. कार्निवाल परेड का पचमढ़ी महोत्सव ग्राउंड पर महा आरती के बाद समापन हुआ. उम्मीद की जा रही है कि पचमढ़ी उत्सव के दौरान यहां एक लाख से अधिक पर्यटक पहुंच सकते हैं.
आगे फिल्म और टीवी कलाकार देंगे प्रस्तुति
पचमढ़ी महोत्सव 2025 में मनोरंजन के कई कार्यक्रम होंगे. अलग-अलग दिन फिल्म और टीवी जगत से जुड़े कलाकार स्टेज परफॉर्मेंस देंगे. कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर, टीवी एक्टर्स, सारेगामा, इंडियन आइडियल के कलाकार, हास्य/मिमिक्री कलाकार, मैजिशियन, डांस ग्रुप के कलाकार प्रस्तुति देंगे. इसके अलावा जोश से भरा आर्मी बैंड भी पचमढ़ी में आकर्षक प्रस्तुति देगा.
पचमढ़ी महोत्सव में होंगे ये कार्यक्रम
- 27 दिसंबर : समकालीन शास्त्रीय नृत्यांगना हृतंभरा कुशवाहा, राजा रेंचो स्टैंड अप कॉमेडियन, मैजिशियन एंड माइंड रीडर, गायक कलाकार जतिन श्रॉफ, लक्ष्मी सिंह द्वारा प्रस्तुति. प्रसिद्ध गायक अतुल पंडित द्वारा सह-गायकों के साथ प्रस्तुति और बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस
- 28 दिसंबर : आर्मी बैंड की शानदार प्रस्तुति, वीवा डांस ग्रुप का प्रदर्शन, वर्सेटाइल सिंगर अनिल नगरूरकर, विनती सिंह और दिव्यांश वर्मा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी.
- 29 दिसंबर : बॉलीवुड डांस प्रस्तुति, सारेगामा की फाइनलिस्ट इशिता विश्वकर्मा सदाबहार गानों की प्रस्तुतियां देंगी, वॉइस ऑफ़ इंडिया फेम दीपांशी सुमधुर गानों की प्रस्तुति देंगी.
यह भी पढ़ें-
- महाकौशल के अनजाने टूरिस्ट स्पॉट, न्यू ईयर 2026 में यहां पार्टी से करें साल का आगाज
- देसी खाना, हरियाली और सुकून के पल, छिंदवाड़ा में होम स्टे के साथ मनाएं न्यू ईयर
- पचमढ़ी की रोज सेंटेड लीची के 17 पेड़ों की कीमत लाखों में, स्वाद ऐसा कि लोग हो रहे दीवाने
26 से 29 दिसंबर तक होगा भव्य आयोजन
जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन बताया, '' पचमढ़ी महोत्सव के कार्यक्रम को एक भव्य रूप देने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है. इस आयोजन में बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं और पचमढ़ी की एक सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करते हैं. हमारा आयोजन मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड, जिला प्रशासन, जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद ओर साडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है. यह आयोजन 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है.