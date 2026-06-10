देसी जुगाड़ के साथ 250 रुपए, बन गया गर्मी को भगाने वाला कूलर, दे रहा कूल-कूल हवा
नर्मदापुरम में एक पान दुकान संचालक ने देसी जुगाड़ के साथ बनाया कूलर, दुकान में मिल रही ठंडी हवा, बिना परेशानी चल रही दुकानदारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:28 PM IST
नर्मदापुरम: कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, व्यक्ति की जरूरत के अनुसार वह वस्तु का आविष्कार कर लेता है. ऐसा ही कुछ नर्मदापुरम में भी देखने मिला. जहां भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए जुगाड़ से 250 रुपए में कूलर बना लिया. इटारसी के एक पान की दुकान चलाने वाले दुकान संचालक बाबूलाल ने कुप्पी, खस, सिरिंज की पाइप लाइन की मदद से कूलर का निर्माण किया है. दुकान संचालक अब इसी कूलर की मदद से भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए जुगाड़ के कूलर में ठण्डक ले रहे हैं.
250 रुपए में जुगाड़े से बनाया कूलर
इटारसी में गांधी ग्राउंड के पास सड़क किनारे पान की दुकान चलाने वाले दुकान संचालक बाबूलाल ने तेल की कुप्पियों की मदद से कूलर का निर्माण किया है. इस निर्माण में करीब 250 रुपए का पंखे का ही खर्च आया है. बाबूलाल बताते हैं कि "भीषण गर्मी के बीच उन्हें इस कूलर से राहत मिल रही है, वह बताते हैं कि सिर्फ उन्होंने पंखे का उपयोग किया है. बाकी सब घर का सामान था, जो कबाड़ में पड़ा हुआ था. उसका उपयोग कर इस कूलर को बनाया है.
घर के सामान से बनाया कूलर, दे रहा ठंडी हवा
बाबूलाल बताते है कि इसे बनाने के लिए करीब एक फिट ऊंची कुप्पी को सामने से और पीछे से काटा और उसमें आगे एक पंखे को फिट कर दिया. साथ ही पीछे वाले हिस्से में खस लगा दी और दुकान के बाहर ऊपर की तरफ एक कुप्पी को पानी भरकर टांग दिया. उसमें छेद करके मरीजों को बॉटल लगने के लिए उपयोग में आने वाली पाइप लाइन की मदद से कूलर की खस में पानी पहुंचाया है. जिसकी वजह से कूलर ठंडी हवा देता है, इसके अलावा कूलर में ओवर फ्लो से आने वाले पानी को पाइप लाइन की मदद से नीचे रखी अन्य कुप्पी में ओवरफ्लो का पानी जा सके इसे लगाया गया है.
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वह बताते हैं कि बाजार में छोटे से छोटा कूलर लेने जाओ तो वह करीब 2500 से 3 हज़ार रुपए का है, पर इस कूलर को बनाने में मात्र 250 रुपये का खर्च आया है. बाकी सभी सामान घर पर ही मिल गया. इस जुगाड़ के कूलर से भीषण गर्मी के बीच ठंडक महसूस हो रही है.