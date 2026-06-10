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देसी जुगाड़ के साथ 250 रुपए, बन गया गर्मी को भगाने वाला कूलर, दे रहा कूल-कूल हवा

देसी जुगाड़ के साथ 250 रुपए बनाया कूलर ( ETV Bharat )