सतपुड़ा के टाइगर्स का दीदार करेंगे नितिन गडकरी, परिवार सहित प्रकृति के बीच गुजारेंगे सुकून के पल

दो दिवसीय दौरे पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, परिवार भी रहा साथ में शामिल, जंगल सफारी करेंगे नितिन गडकरी.

सतपुड़ा के टाइगर्स का दीदार करेंगे नितिन गडकरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:13 AM IST

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अभिनेताओं के साथ-साथ मंत्रियों की भी पहली पसंद बन गया है. शनिवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी परिवार के साथ दो दिन के निजी दौरे पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज पहुंचे. वह नागपुर बैतूल से होते हुए पहुंचे. यहां उन्होंने पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में अधिकारियों से जाना. जिसके फोटो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी साझा की. नितिन गडकरी जंगल सफारी का आनंद लेने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं.

परिवार सहित सतपुड़ा पहुंचे नितिन गडकरी
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है. यही कारण है कि शनिवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दो दिन के निजी प्रवास पर एस टी आर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, ''केंद्रीय मंत्री के पहुंचने से पहले ही उनका परिवार एक दिन पहले एसटीआर पहुंच चुका था. दोपहर में नितिन गडकरी नागपुर बैतूल होते हुए चूरना रेंज पहुंचे. यहां उन्होंने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में जाना. केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर उनका स्वागत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री डी डी उईके, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा बाई उईके ने किया.

शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नितिन गडकरी के साथ सोशल मीडिया पर फोटो जारी करते हुए लिखा, ''सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बैतूल जिले के ग्राम चूरना में अपने परिवार के साथ पधारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आत्मीय स्वागत किया. इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास ऊइके, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उइके जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर पवार जी साथ रहे."

परिवार सहित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे नितिन गडकरी (ETV Bharat)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कई वन्य जीव मौजूद
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता पाई जाती है. यहां के जंगल मुख्य रूप से साल और सागौन के पेड़ों से बने हैं. इसके अलावा यहां बांस और कई तरह के औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं. यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है. यहां कई तरह के वन्यजीव पाए जाते हैं. यहां बाघ,तेंदुए, भालू,ढोल (जंगली कुत्ते),चीतल (धब्बेदार हिरण),सांभर हिरण,भारतीय विशाल गिलहरी, बाइसन (गौर),चार सींग वाले मृग यहां पर्यटकों को देखने को मिलते हैं.''

