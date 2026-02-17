ETV Bharat / state

जिन तत्वों से शरीर बना उन्हीं से इलाज, जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश की शक्ति

प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा समग्र बीमारियों का इलाज संभव. दर्द, तनाव कम करने, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने में वरदान साबित.

प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा समग्र बीमारियों का इलाज संभव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:30 PM IST

नर्मदापुरम: प्राकृतिक तत्वों के उपयोग से अब शरीर की विभिन्न बीमारियों से निजात पाया जा सकता है. एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेद के अलावा लोग प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रहे हैं. प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति के प्रमुख पांच तत्व जल, थल, वायु, अग्नि और आकाश के उपयोग से ही मरीजों का इलाज किया जाता है. इनमें चुंबक चिकित्सा व मोम चिकित्सा भी शामिल है.

प्राकृतिक इलाज की ओर आकर्षित हो रहे मरीज

प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति मजूमदार की मानें तो इस पद्धति से होने वाले इलाज से शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बीमारी का जड़ से समाधान होता है. खान पान और अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल से ही शरीर में इन पांच तत्वों की कमी होती है, जिन्हें चिकित्सक की सलाह पर आवश्यकता अनुसार शरीर में पूर्ति करके बीमारी ठीक किया जाता है.

प्राकृतिक इलाज की ओर आकर्षित हो रहे मरीज (ETV Bharat)

पांच तत्व से किया जाता है इलाज

प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति मजूमदार बताती हैं, " असल में पांच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है. इन पांच तत्वों को हमारे शरीर में रिटर्न किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हम आपपर पानी नहीं फेंक देंगे, मिट्टी नहीं फेंक देंगे, आकाश तत्व नहीं फेंक देंगे, बल्कि सही तरीके से इलाज उपयोज करके बीमारी को ठीक किया जाता है. जब पांचों में से कोई एक तत्व हमारे शरीर में अनबैलेंस होता है तो इससे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है. जैसे हमारे शरीर में अग्नि तत्व की कमी है तो हमें पेट से जुड़ी बीमारियां हो जाएगी. आकाश तत्व की कमी होगी तो डिप्रेशन जैसी चीजें होने लगेगी."

प्राकृतिक चिकित्सा में जीवन जीने की कला

प्राकृतिक इलाज में मिट्टी, पानी धूप, अग्नि का प्रयोग किया जाता है. डॉक्टर दीप्ति ने बताया, "प्रकृति और मानव शरीर का निर्माण 5 तत्व से होता है. जब प्रकृति उसी से प्रकट हुई है तो मानव भी उसी से प्रकट हुआ है. जब हमारे शरीर में दिक्कत आती है तो हम छठी चीज क्यों उपयोग करें? हमें वहीं पांच तत्व का उपयोग करना चाहिए जो पांच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है. प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. दूसरी चीज प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इलाज नहीं होता है बल्कि यह एक जीवन जीने की कला होती है."

मोम और मैग्नेट से अनोखा उपचार

वे आगे बताती हैं, "हम बेसिक फॉम भूल गए हैं कि हमें कब सोना है. कब कितना पानी पीना है और कौन सा पानी पीना है. कब गर्म पानी पीना है और कब ठंडा पानी पीना है. हमें सांस लेने का रिदम नहीं पता है. लास्ट टाइम कब मिट्टी के तत्व पर अपने शरीर को रखा है. हमें याद ही नहीं है. वह सारी शक्तियां कहां से मिलेंगी. इसी प्रकार एक चिकित्सा होती है, जिसे मैग्नेटिक चिकित्सा कहते हैं. यह भी प्रकृति की देन होती है. एक मोम चिकित्सा होती है, यह भी हमें प्रकृति से मिलता है.

शरीर के नर्वस सिस्टम को ऐसे करता है एक्टिव

किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग किया जाता है. मोम और प्रकृति दोनों का एक ही काम है शरीर में से टॉक्सिन निकालना है. प्रकृति चिकित्सा का बेस यही है कि बॉडी को डी ऑक्सीफाइड करना, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर चलाना और नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना.

नर्वस सिस्टम मसल्स का दर्द करता है रिकवर

डॉक्टर दीप्ति मजूमदार ने बताया, "मोम का उपयोग शरीर के विभिन्न अंगों में दर्द वाली जगह पर किया जाता है. फिर उसे रैपअप कर दिया जाता है. उससे जो भाप क्रिएट होती है वह नर्वस सिस्टम मसल्स को खींच लेता है और दर्द को रिकवर करने में हेल्प करता है."

जेनेटिक बीमारियों का भी संपूर्ण इलाज

प्राकृतिक इलाज से ठीक हुई वंदना ने बताया, "मुझे साइटिका की बीमारी कई सालों से थी. मैंने प्राकृतिक तरीके से इलाज कराया. दीप्ति मैडम की सलाह पर जब मैंने इस चिकित्सा का उपयोग किया तो मेरी समस्या जड़ से ठीक हो गई. मुझे बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां थी, जैसे एलर्जी से हमेशा परेशान रहना और वीकनेस शामिल है. अब मैं स्वस्थ हूं, मैंने जल चिकित्सा, अग्नि, वायु सनलाइट, चुंबक, मोम का उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया है. यह सभी चीज काफी लाभदायक है."

नर्मदापुरम की रहने वाली सरला वैश बताती हैं, " मुझे गर्दन और जोड़ों में दर्द बना रहता था, प्राकृतिक उपचार लेने से लाभ मिला है. डॉक्टर की सलाह पर चुम्बकीय चिकित्सा, मोम चिकित्सा, वाष्प चिकित्सा, सूर्य की रोशनी, पानी में चिकित्सा सहित अन्य प्राकृतिक चिकित्सा के नुस्खों से लाभ मिला है. मेरे दर्द में आराम है."

