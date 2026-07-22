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100 फिट लंबे तिरंगे के साथ भारत माता की जय का नारा, मनाया गया राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस

कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी किया गया शामिल ( ETV Bharat )