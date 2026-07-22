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100 फिट लंबे तिरंगे के साथ भारत माता की जय का नारा, मनाया गया राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस

नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर 100 फिट लंबे तिरंगे के साथ मनाया राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, बच्चों ने लगाए भारत माता की जय के नारे.

NATIONAL FLAG ADOPTION DAY
कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी किया गया शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:21 PM IST

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नर्मदापुरम: भारत की आन, बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अंगीकरण दिवस मनाया गया. इस अवसर पर नर्मदापुर युवा मंडल, सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं स्कूल के बच्चे 100 फिट लंबे तिरंगे के साथ सेठानी घाट पर पहुंचे. जहां पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ लोगों ने नारे लगाए, जिससे सेठानी घाट 'भारत माता की जय' के नारे से गूंज उठा.

100 फिट लंबे तिरंगे के साथ गूंजे जय घोष के नारे

नर्मदापुर युवा मंडल द्वारा बीते 15 वर्षों से हर साल 22 जुलाई को भारत की आन, बान और शान तिरंगे का अंगीकरण दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष युवा मंडल ने 100 फिट लंबे तिरंगे को संगठन के लोगों एवं स्कूली बच्चों ने हाथों में रखकर जय घोष के नारे लगाए. सभी लोगों और बच्चों में इस अवसर पर काफी उत्साह देखा गया. लोग हाथों में तिरंगा पकड़े भारत माता की जय के नारे लगाए.

नर्मदापुरम में राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण दिवस (ETV Bharat)

कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी किया गया शामिल

नर्मदापुरम पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं नर्मदापुर युवा मंडल अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल ने बताया, "हमारे देश का झंडा हमारी आन, बान और शान है. इसी को सार्थक मनाने के उद्देश्य को लेकर तिरंगे का अंगीकरण दिवस मनाया गया है. दुनिया भर में ये झंडा हमारे देश की पहचान है. इसके साथ ही इस कार्यक्रम में तिरंगे के महत्व को बताने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है.

100 foot long Tricolour
100 फिट लंबे तिरंगे के साथ गूंजे जय घोष के नारे (ETV Bharat)

लगातार 15 साल से हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन

नर्मदापुर युवा मंडल के मनीष परदेशी ने बताया कि "14 वर्ष पहले इसकी नींव रखी थी, जो इस 15वें वर्ष में एक वट वृक्ष बन गया. इसका उद्देश्य लोगों तक राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है. इसलिए प्रसिद्ध सेठानी घाट पर राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण दिवस मनाया गया है."

National Flag Adoption Day
राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण दिवस (ETV Bharat)

मनीष बताते हैं कि "मुझे लगता है, नर्मदापुरम जिला देश में एक ऐसा जिला होगा, जहां नर्मदापुर युवा मंडल तिरंगे का अंगीकरण दिवस हर वर्ष अनूठे तरह से मनाता है."

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