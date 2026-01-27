ETV Bharat / state

नर्मदापुरम में रात के अंधेरे में देशभक्ति के बीच नर्मदा की लहरों में चमकी सतरंगी किरणें

नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा नदी में म्यूजिकल फाउंटेन पर लेजर शो देखने उमड़े लोग. देशभक्ति की बयार.

NARMADAPURAM LASER SHOW
नर्मदा की लहरों में चमकी सतरंगी किरणें (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम : रविवार की रात नर्मदा नदी पर अलग ही नजारा देखने को मिला. नर्मदा जयंती महोत्सव पर पहली बार म्यूजिकल फाउंटेन पर लेजर शो का आयोजन किया गया. इस दौरान नर्मदा में सतरंगी किरणें चमक उठीं. ये भव्य नजारा देखने के लिए नर्मदा के तट पर हजारों लोग मौजूद रहे. मां नर्मदा की गाथा सेठानी घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने देखी.

नर्मदा की लहरों पर लेजर शो के साथ देशभक्ति

जब नर्मदा की लहरों के ऊपर लेजर शो के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गूंजे तो लोग भाव विह्वल हो गए. इस दौरान नर्मदा के घाटों पर राष्ट्रीय ध्वज के रंग दिखे. मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव के साथ जिले का गौरव दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े.

नर्मदापुरम में नर्मदा के म्यूजिकल फाउंटेन पर लेजर शो (ETV BHARAT)

सुबह से शाम तक सेठानी घाट सहित विभिन्न घाटों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होना था लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ सके.

मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली जुड़े

शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मां नर्मदा का जल मंच से जलाभिषेक किया. मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से जुड़कर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया. इस दौरान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "सिलेबस कमेटी शिक्षा को लेकर काम कर रही है. सिलेबस में विलुप्त होते हुए कुछ नाम को जोड़ा जाएगा. अप्रैल तक दूरस्थ स्थानों को संभाग एवं राजधानी तक जोड़ने का काम परिवहन विभाग कर रहा है. जल्द ही यह काम भी पूरा होगा."

NARMADAPURAM LASER SHOW
नर्मदा की लहरों पर लेजर शो के साथ देशभक्ति (ETV BHARAT)

राजा भोज की जीवनी भी सिलेबस में होगी

मां नर्मदा का पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "नई शिक्षा नीति का यही सबसे प्रमुख पक्ष यही है रोजगार मूलक शिक्षा देना. स्थानीय स्तर पर जो प्रमुख चीजें हैं, बच्चों के जीवन में आगे आने वाले समय में जीविकाउपार्जन में उनके भविष्य को बढ़ाने में शामिल करना है. मां नर्मदा मध्य प्रदेश की प्राण रेखा है. इसके बारे में बच्चों को जितनी अधिक जानकारी मिलेस वह उपयोगी साबित होगी."

NARMADAPURAM LASER SHOW
म्यूजिकल फाउंटेन पर लेजर शो देखने उमड़े लोग (ETV BHARAT)

सुगम परिवहन सेवा अप्रैल से संभव

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "हरि सिंह गौर के कारण देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सागर में है. बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है, इसे विषय में शामिल किया जाए. राजा भोज जैसे महान शासक के बारे में भी बच्चों को जानकारी होनी जरूरी है. ये सब पाठ्यक्रम में शामिल हों. मध्य प्रदेश में दोबारा से सुगम परिवहन सेवा लागू करेंगे. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अप्रैल से शुरू हो सकती है."

TAGGED:

NARMADAPURAM NARMADA JAYANTI
NARMADAPURAM GAURAV DIWAS
RAINBOW COLORED LIGHT NARMADA
MP SUGAM PARIVAHAN SEWA
NARMADAPURAM LASER SHOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.