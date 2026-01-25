ETV Bharat / state

महाकाल की तर्ज पर बनेगा नर्मदा कॉरिडोर, 3 साल बाद राशि स्वीकृत, मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन

नर्मदापुरम में महाकाल की तर्ज पर बनेगा नर्मदा कॉरिडोर, तीन साल बाद राशि हुई स्वीकृत, श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों को मिलेगी सुविधा.

NARMADAPURAM NARMADA CORRIDOR
महाकाल की तर्ज पर बनेगा नर्मदा कॉरिडोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:26 AM IST

Updated : January 25, 2026 at 7:38 AM IST

3 Min Read
नर्मदापुरम: पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाबा महाकाल की तर्ज पर नर्मदापुरम में भी नर्मदा लोक कॉरिडोर बनने जा रहा है. जिसको लेकर 3 साल बाद इसकी राशि नगर पालिका को स्वीकृत हो गई है. इसका जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा. जिसे लेकर 6 करोड़ की राशि नगर पालिका को स्वीकृत हो गई है. इस कॉरिडोर से मां नर्मदा के किनारे करीब 6 किलोमीटर तक के घाटों का सौंदर्यीकरण नगर पालिका करेगी. इसके निर्माण के चलते पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे.

नर्मदालोक कॉरिडोर बनने से घाटों का होगा पुनर्निर्माण

नर्मदा लोक कॉरिडोर के बनने से मंगलवारा घाट, गोल घाट, प्राचीन सेठानी घाट, पर्यटन घाट, कोरी घाट, पिचिंग घाट, सर्किट हाउस घाट, विवेकानंद घाट, पोस्ट ऑफिस घाट, हर्बल पार्क घाट, गोंदरी घाट सहित नर्मदा के किनारे अन्य घाटों को पुन: विकसित किया जाएगा. जिससे घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मां नर्मदा दर्शन के लिए पक्के घाट, खुले मंडप व सरल रास्तों का निर्माण होने से लाभ मिलेगा. जबलपुर के ग्वारीघाट और ओंकारेश्वर में बने नौका विहार के जैसी सुविधा यहां पर भी उपलब्ध होगी.

नर्मदा कॉरिडोर का होगा निर्माण (ETV Bharat)

वहीं नर्मदापुरम के कलेक्ट्रेट के पास स्थित 20 एकड़ क्षेत्र में फैले हर्बल पार्क भी आकर्षण का केंद्र होगा. इतना ही नहीं नर्मदा तट पर आयोजित होने वाले मेले उसके सांस्कृतिक महत्त्व खास है. इनमें अमरकंटक, ब्राह्मण-घाट और बांद्रा बांध के मेले विशेष महत्व के हैं. इन मेलों में भारतीय संस्कृति के मूल-तत्त्व सुरक्षित हैं. नर्मदा तटवर्ती जनजातियों की संस्कृति भी इन मेलों में दिखाई देती है.

मोहन यादव करेंगे भूमिपूजन

नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव ने नर्मदा कॉरिडोर को लेकर बताया कि "मां नर्मदा के प्राकट्योत्सव के अवसर पर 3 साल पहले पहली बार जब नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी. उस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा किनारे नर्मदा लोक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी. इस वर्ष 2026 में इस घोषणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है. इस अवसर पर 25 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा लोक कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे.

बनेगा नर्मदा लोक (ETV Bharat)

सेठानी घाट से लेकर दूसरे घाटों का होगा सौंदर्यीकरण

उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने हमें 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी. जिसमें से 6 करोड़ रुपए की राशि नर्मदापुरम नगर पालिका को प्राप्त हुई है. जैसे-जैसे राशि आती जाएगी, वैसे-वैसे नगर पालिका बहुत जल्दी कार्य को करेगी. यह नर्मदा लोक कॉरिडोर मंगलवारा घाट से लेकर गोदारी घाट तक रहेगा. विशेष रूप से सेठानी घाट, कोरीघाट सहित अन्य घाट का इन सब का सौंदर्यीकरण होगा.

Last Updated : January 25, 2026 at 7:38 AM IST

