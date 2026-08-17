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नागलोक की रहस्यमयी गुफा में हल्दी शेष, चमत्कारी मिट्टी के लेप से झट मंगनी पट ब्याह

नागलोक की चमत्कारी मिट्टी के लेप से झट मंगनी पट ब्याह ( Etv Bharat )

नागद्वारी में श्री नागद्वारी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष उमाकांत झाडे कहते हैं "50 साल से पंडाल लगा रहे हैं. इस दौरान हल्दी शेष में दर्शन करने वाले हजारों लोगों की मुराद पूरी होते हुए हमने देखा है, जिनकी शादी में रुकावटें थी. हमारे परिवार के कई लोगों के शादी के रिश्ते हल्दी शेष की मिट्टी लगाने के बाद तय हुए हैं. भगवान पद्म स्वामी और मां पार्वती का आशीर्वाद यहां कुंवारे युवक-युवतियों को मिलता है." ट्रस्ट के संजय सेन कहते हैं "हल्दी शेष घाटी की मिट्टी के लेप की मान्यता सदियों से चली आ रही है."

नागलोक की हल्दी शेष की चमत्कारी मिट्टी के लेप से जल्दी विवाह (ETV BHARAT)

पहाड़ों से रस्सी के सहारे उतरकर एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा जाता है. गुफा के अंदर से मिट्टी प्रसाद रूप में ली जाती है. इसी मिट्टी का लेप कुंवारे युवक-युवतियों को लगाया जाता है. हल्दी शेष की पीली मिट्टी श्रद्धालु अपने साथ निकाल कर ले भी जाते हैं. इसके अलावा यहां पाई जाने वाली प्राकृतिक जंगली हल्दी भी श्रद्धालु मां पार्वती का प्रसाद मानकर खोज ले जाते हैं.

पचमढ़ी : नागपंचमी पर नागद्वारी मंदिर में पद्म शेष स्वामी के दर्शन का जितना महत्व है, उतना ही नागलोक क्षेत्र के रहस्यमयी हल्दी शेष नामक स्थान का भी है. हल्दी शेष के दर्शन करने के लिए खासतौर से कुंवारे युवक-युवतियों के साथ उनके परिजन पहुंचते हैं. मान्यता है कि यहां की मिट्टी का लेप लगाने से जिनकी शादी में देरी हो रही है, उन युवक-युवतियों का रिश्ता जल्दी तय होता है. पचमढ़ी के नागद्वारी की सबसे कठिन माने जाने वाली हल्दी शेष की चढ़ाई के बाद शिव-पार्वती और नाग देवता के दर्शन की प्रथा है.

हल्दी घाटी में हल्दी शेष गुफा के दर्शन करके लौट रहे अविनाश साहू ने बताया "नागद्वारी के साथ यह यात्रा पूरी की जाती है. चिंतामन, चित्रशाला स्थान के बीच हल्दी शेष की खड़ी चढ़ाई है. यहां पहुंचने के बाद करीब 100 मीटर नीचे पहाड़ी उतरती पड़ती है. कई स्थान पर सिर्फ अकेले सिंगल रस्सी पकड़कर ही पहाड़ से उतरा जा सकता है. इस स्थान पर वही पहुंचते हैं, जिनकी विशेष मनोकामना रहती है. यहां की सदियों पुरानी मान्यता है कि जिन लड़के-लड़कियों की शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही है, वे यदि हल्दी शेष की गुफा में से मिट्टी घर ले जाकर लेप करते हैं तो उनका रिश्ता जल्दी तय होता है."

रहस्यमयी गुफा हल्दी शेष पहुंचने के लिए दुर्गम चढ़ाई (ETV BHARAT)

नागद्वार स्वामी के दर्शन किए

अविनाश साहू का कहना है "पूर्व में हमारे परिवार के कई लोग यहां आकर दर्शन कर चुके हैं और मिट्टी का लेप लगा चुके हैं. नागदेवता और भगवान महादेव व माता पार्वती के दर्शन से उनका रिश्ता जल्दी तय हुआ है." नागपुर से आए निशव जाट ने बताया "भगवान नागद्वार स्वामी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए. इस बार प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रही. प्रशासन की स्वच्छता की थीम के कारण साफ सफाई व्यवस्था भी देखने को मिली. हमारे साथ के कुछ साथी हल्दी शेष भी गए हैं. हमने उनसे वहां की मिट्टी बुलाई है."

नागलोक की रहस्यमयी गुफा तक पहुंचना बेहद कठिन (ETV BHARAT)

नागपंचमी पर पहुंचे डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु

20 किलोमीटर की सबसे कठिन माने जाने वाली यात्रा के समापन पर डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने निकले हैं. प्रशासन के अनुसार यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. नागद्वारी के मुख्य पद्म शेष मंदिर में अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इस कठिन और पवित्र यात्रा में समूचा मेला क्षेत्र 'बम-बम भोले' और 'जय नागदेव' के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है. नाग पंचमी पर समापन के बाद पूरा मेला क्षेत्र खाली हो जाएगा. इसके बाद यहां साल भर किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा.

नागपंचमी पर पहुंचे डेढ़ लाख से ज्यादा श्रद्धालु (ETV BHARAT)

प्रशासन के साथ पुलिस ने संभाली व्यवस्था

नाग पंचमी पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं एसपी साई कृष्ण एस थोटा ने पचमढ़ी पहुंचकर व्यवस्थाओं की कमान संभाली. उन्होंने अस्थाई बस स्टैंड का निरीक्षण कर वाहनों की पार्किंग एवं भीड़ प्रबंधन व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कलेक्टर निर्देश दिए अस्थाई एवं स्थाई वाहन पार्किंग में वाहनों के आवागमन सुचारू रूप से संचालित रहे. किसी भी स्थिति में वाहनों का जाम ना लगे. कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा है "श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता सर्वोच्च प्राथमिकता है. पूरी प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है. बारिश को देखते हुए पहाड़ी रास्तों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं."