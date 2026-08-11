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नागद्वारी मेले में बेकाबू भीड़, श्रद्धालुओं ने एंबुलेंस हाईजैक कर बैठाई 32 सवारियां

एक एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जा रहा था. इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने वाहन में बैठने की कोशिश की. एंबुलेंस चालक पुरुषोत्तम सिंह राजपूत ने मना किया तो भीड़ ने मारपीट की. भीड़ ने एंबुलेंस अपने कब्जे में ले ली और स्ट्रेचर सहित दूसरी सामग्री को बाहर फेंक दिया. कुल 32 सवारी एंबुलेंस में बैठकर पचमढ़ी के अस्पताल तक पहुंचे. एंबुलेंस चालक पुरुषोत्तम सिंह राजपूत ने मेले के नोडल अधिकारी से शिकायत की है.

नर्मदापुरम : नागद्वारी मेले में अत्यधिक भीड़ बढ़ने से अव्यवस्थाएं भी फैलने लगी हैं. मेले के पहले दो दिन में 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे. लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. एक ही स्थान पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होने से अफरा-तफरी मची है. श्रद्धालुओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इसी दौरान भीड़ ने जलगली पॉइंट पर रविवार रात स्वास्थ्य विभाग के टेंट पर हमला किया. यहां मौजूद डॉक्टर से झूमझटकी की तो मेडिकल स्टाफ भाग खड़ा हुआ.

एंबुलेंस ड्राइवर पुरुषोत्तम सिंह राजपूत का कहना है "वह जलगली पॉइंट से मरीज को अस्पताल ले जा रहा था. इसी दौरान भीड़ अराजक हो गई और एंबुलेंस को घेर लिया. चिकित्सक सहित स्टाफ के साथ मारपीट की. एंबुलेंस के सहायक उपकरण बाहर फेंक कर भीड़ बलपूर्वक वाहन में बैठ गई. वाहन नहीं चलाने पर मारने की धमकी दी. मजबूरी में सभी को सरकारी अस्पताल लाना पड़ा."

जलगली पॉइंट पर मौजूद डॉ. निखिल बागड़े, डॉ. पुलकित कुमार और संजय बारसे, कैलाश अहिरवार, अतुल चौरे ने भी नोडल प्रभारी को दिए आवेदन में कहा "भीड़ लगातार बढ़ रही है और अव्यवस्था फैलने के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ गया."

नागद्वारी मेले में फिसलकर गिए श्रद्धालु का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने कहा- श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले

मेडिकल स्टाफ का कहना है कि लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के टेंट पर हमला कर दिया. जान बचाकर भागना पड़ा. कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा "नागद्वारी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. उनकी सुरक्षा एवं सुविधा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मेले में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं यातायात सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. श्रद्धालुओं से अपील है कि निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें, दुर्गम एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें."

पुलिस ने हमले के मामले में जांच का हवाला दिया

पचमढ़ी थाना प्रभारी गोपाल घोसले ने बताया "रविवार रात को जलगली पॉइंट से पचमढ़ी जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई थी. यहां आवागमन में श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी. इस कारण भीड़ और मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता की जानकारी सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग से कार्रवाई के लिए आवेदन आया है. पूरे मामले का पता लगाकर कार्रवाई करेंगे."