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नगरपालिका के दो कर्मियों पर राजस्व वसूली रसीदों में हेरा फेरी का आरोप, मामला दर्ज

नर्मदापुरम नगरपालिका के दो कर्मचारियों पर मामला दर्ज, 7.78 करोड़ की राजस्व वसूली रसीदों में हेरा फेरी, रसीदों में रुपए को बढ़ाकर दिखाते थे.

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नर्मदापुरम में दो कर्मचारियों ने किया 7 करोड़ का 78 लाख की राजस्व वसूली रसीदों में हेरा फेरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 5:17 PM IST

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नर्मदापुरम: नगरपालिका में बीते कई वर्षों से चल रहे करोड़ों रुपए के राजस्व घोटाले में पुलिस ने नगर पालिका के दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की है. वित्तीय वर्ष 2019 से 2023 के बीच दोनों कर्मचारियों ने 7 करोड़ 78 लाख रूपए की राजस्व वसूली के रुपयों में हेरा फेरी की है. दोनों कर्मचारी राजस्व वसूली की रसीदों में रुपए को बढ़ाकर दिखाते थे. नगर पालिका उपाध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद दोनों नगर पालिका कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने नगरपालिका के 2 मुख्य कर्मचारियों को आरोपी बनाया

पुलिस के मुताबिक 2025 में नगर पालिका उपाध्यक्ष अभय वर्मा एवं दीपेश गौर ने करीब एक साल पहले एसपी ऑफिस में शिकायत की थी. इसके अलावा विधानसभा में भी यह प्रश्न उठाया गया था जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई कि करीब 7 करोड़ 78 लाख रूपए का नगर पालिका में राजस्व वसूली की रसीदों में हेरा फेरी हुई है. पुलिस ने शुक्रवार देर रात नगरपालिका के 2 मुख्य कर्मचारियों नपा राजस्व विभाग के सहायक राजस्व निरीक्षक (एआरआई) हरीश गोस्वामी और कंप्यूटर ऑपरेटर भुवन मेहता को आरोपी बनाया है.

नर्मदापुरम नगरपालिका के दो कर्मचारियों पर मामला दर्ज (ETV Bharat)

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कोतवाली थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि "अभय वर्मा ने 2025 में आवेदन दिया था. इसके पूर्व दीपेश गौर द्वारा एस पी ऑफिस में आवेदन दिया गया था कि 2019 से 2023 के बीच में राजस्व वसूली में जो रसीद आती है उसमें पैसा बढ़ाकर दिखाया गया है जिसके आधार पर हरीश गोस्वामी और भुवन मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह मामला आईपीसी 420 एवं 408 में कायम किया गया है. विधानसभा से आए हुए मामले में कार्रवाई की जाती है. यह मामला प्रोसेस के तहत ही था जिसे कायम किया गया है. यह आरोपी रसीदों में पैसा बढ़ाकर दिखाते थे."

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