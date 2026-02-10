ETV Bharat / state

खनन माफिया ने नर्मदापुरम का MPIDC भी कर दिया खोखला, दिनदहाड़े दौड़ रहे डंपर

नर्मदापुरम के औद्योगिक क्षेत्र में खनन माफिया के सामने राजस्व, खनिज विभाग असहाय. जुर्माना के बाद भी अवैध खनन.

Narmadapuram mining mafia
खनन माफिया ने नर्मदापुरम का एमपीआईडीसी कर दिया खोखला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 11:48 AM IST

नर्मदापुरम : नर्मदापुरम के माखननगर में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में एमपीआईडीसी जुटा है. इसी क्षेत्र में खनन माफिया ने अब खाली प्लॉटों से मिट्टी का अवैध उत्खनन करना शुरू कर दिया. दिनदहाड़े मिट्टी डंपरों से ले जाई जा रही है. खास बात ये है कि खनन माफिया पर भारी भरकम जुर्माना ठोका गया. इसके बाद भी अवैध खनन जारी है.

डेढ़ करोड़ का जुर्माना कलेक्टर कोर्ट में

खनिज विभाग के अनुसार करीब 2 माह पहले भी इसी क्षेत्र में मिट्टी का अवैध उत्खनन किया गया था, जिसमें खनिज विभाग ने 1 करोड़ 58 लाख का जुर्माना लगाया था. अब दो माह बाद फेस टू में खाली प्लॉट पर खनन माफिया द्वारा एमपीआईडीसी की भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है. जब शिकायतें बढ़ने लगी तो राजस्व एवं खनिज विभाग की टीमें अब फिर से एमपीआईडीसी के साथ मिलकर कार्रवाई की तैयारी में हैं.

जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम (ETV BHARAT)

खनन माफिया एक हजार डंपर भर ले गए

खनिज विभाग के मुताबिक मोहासा औद्योगिक क्षेत्र में 2 माह पहले फेस वन के प्लॉट नंबर 18 से बड़े पैमाने पर मिट्टी चोरी का मामला सामने आया. तब माफिया करीब 12 हजार 683 घनमीटर मिट्टी करीब एक हजार से ज्यादा डंपर भरकर ले गए थे. अब एक बार फिर से एमपीआईडीसी के फेस टू 501/1 में अवैध खनन हुआ है, जिसकी राजस्व एवं खनिज विभाग संयुक्त रूप से जांच कर रहा है.

Narmadapuram mining mafia
खनन माफिया एक हजार डंपर भर ले गए (ETV BHARAT)

औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 पर काम जारी

मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में 884 एकड़ भूमि पर 22 इकाइयों को 514.50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. यहां प्रमुख कंपनियों ने अपने भूखंडों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. वहीं फेज-1 की सफलता ने राज्य शासन को अगले विस्तार के लिए मजबूत आधार दिया. इसके बाद फेज-2 का विकास किया जा रहा है, जहां 551 एकड़ में 9 और इकाइयां प्रस्तावित हैं.

राजस्व व खनिज विभाग फिर सक्रिय

जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम ने बताया "एमपीआईडीसी के अंतर्गत मुहासा औद्योगिक क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं. कुछ समय पहले मुहासा में मिट्टी उत्खनन की शिकायत मिली थी, जिसमें माइनिंग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से जांच की. अवैध रूप से मिट्टी के उत्खनन करने पर प्रकरण बनाया गया.एक करोड़ 58 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया गया था, जो कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया है. अब फिर से अवैध खनन की शिकायतें मिली हैं."

