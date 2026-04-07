भीषण गर्मी में राहगीरों को पेड़ों का सहारा, राहत के लिए मंदिर में उमड़ती है भीड़
मध्य प्रदेश में चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान के बीच राहगीरों को पेड़ों का सहारा, नर्मदापुरम के इन क्षेत्रों में मिलती है शीतलता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 4:03 PM IST
नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश में चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. वहीं, नर्मदापुरम में तीन ऐसा भी स्थान है जहां सड़क चलते राहगीरों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है. इटारसी मार्ग स्थित आदमगढ़ पहाड़िया के पास सड़क पर घने पेड़ों की छांव में और हनुमान मंदिर के मौजूद घने पेड़ों के नीचे लोगों को गर्मी से राहत मिलती है. सर्किट हाउस के पास नर्मदा किनारे लोक निर्माण विभाग ऑफिस के पास पेड़ों की हरियाली में राहगीर राहत की सांस लेते हैं, इसलिए यहां पर विशेष भंडारों का आयोजन भी किया जाता है.
भरी गर्मी में पेड़ का सहारा
दरअसल, नर्मदापुरम के मीनाक्षी चौराहे से इटारसी मार्ग पर रसूलिया रेलवे गेट तक जाने वाली सड़क पर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं. यहां आदमगढ़ पहाड़ी के सामने की लगभग 200 मीटर की सड़क के दोनों तरफ होने के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलती है. बीच रास्ते में प्राचीन हनुमान मंदिर के पास लगी कुर्सियों पर कुछ समय रुककर ही राहगीर आगे बढ़ते हैं. यहां अधिक पेड़ होने के चलते दोपहर में भी छांव रहती है. सड़क किनारे पर लगे पेड़ विशाल और घने हो गए हैं. इसके कारण तेज धूप सीधे जमीन पर नहीं आ पाती है. इससे सड़क पर तापमान कम रहता है. जिससे गुजरने वाले राहगीर पेड़ों के छांव में कुछ देर रुके बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं.
राहगीरों के लिए भंडारे की व्यवस्था
वहीं, वीआईपी रोड पर एसएनजी स्टेडियम से लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय से होते हुए सर्किट हाउस तक सड़क किनारे बड़ी संख्या में पेड़ लगे हुए हैं. हरे भरे पेड़ों की छांव में बड़ी तादाद में लोग रुकते हैं. इसलिए यहां समय-समय पर भंडारे का आयोजन होता रहता है. छांव में बैठकर लोग मस्त होकर सामूहिक भोज करते हैं.
भीषण गर्मी से मिलती है राहत
राहगीर नितिन चौहान करीब 3 सालों से इन हरे भरे पेड़ों की छांव में स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में बड़े-बड़े पेड़ हैं जिसके चलते भीषण गर्मी में राहत मिलती है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए यहां आते हैं. यहां से गुजारने वाले लोग मंदिर प्रांगण के पास बैठकर भोजन करते हैं और दर्शन करते हैं. मंदिर परिसर में छांव रहने की वजह से आस-पास में काम करने वाले मजदूर यहीं टिफिन लाकर भोजन करते हैं.
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मंदिर के पुजारी पंडित संतोष दीवान ने बताया, "यह एक सिद्ध पीठ है इस क्षेत्र में हरियाली बहुत है. यहां से गुजारने वाले राहगीर कुछ समय के लिए रुकते जरूर हैं. भगवान का दर्शन करके पानी पीकर आगे बढ़ते हैं. यहां हरियाली है इस वजह से अधिकतर लोग सुकून लेने के लिए रुकते हैं."