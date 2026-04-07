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भीषण गर्मी में राहगीरों को पेड़ों का सहारा, राहत के लिए मंदिर में उमड़ती है भीड़

भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतलता देते सड़क किनारे पेड़ ( ETV Bharat )