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दूसरी शादी के लिए जल्लाद बनी मां, 8 साल की बेटी को रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे धकेला

नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर अपनी ही बेटी को ट्रैक पर ट्रेन के नीचे धकेल कर जान लेने वाली महिला आखिरकार गिरफ्तार.

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दूसरी शादी के लिए महिला ने अपनी बेटी को मारा, गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम : दूसरी शादी की चाह में अपनी 8 साल की बेटी को ट्रेन के सामने धकेलने वाली मां को जीआरपी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घायल बच्ची ने सोमवार को भोपाल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा को बढ़ाकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया.

घायल बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ा

जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया "नर्मदापुरम निवासी अंजू राजपूत कृषि विभाग में क्लर्क के पद पर काम करती है. 17 मार्च 2026 की रात करीब 8 बजे वह अपनी 8 वर्षीय बेटी को लेकर इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंची. यहां तमिलनाडु एक्सप्रेस के आने के दौरान उसने बेटी को ट्रेन के सामने धकेल दिया."

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल बच्ची को पहले नर्मदापुरम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत नाजुक होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई और तब से उसका इलाज चल रहा था. सोमवार को इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया.

लोको पॉयलट के बयान बड़ा सबूत

पुलिस के मुताबिक घटना के दूसरे दिन ट्रेन के लोको पॉयलट के बयान दर्ज किए गए. उसने बताया "महिला ने खुद बच्ची को ट्रेन के सामने धकेला था." शुरुआती पूछताछ में आरोपी मां घटना से इनकार करती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसके पति की कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. पति की मृत्यु के बाद उसे कृषि विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी.

आरोपी महिला कई बार पहुंची रेलवे स्टेशन

आरोपी महिला ने बताया "वह दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन बच्ची के कारण उसे परेशानी हो रही थी. इसी वजह से उसने बच्ची को रास्ते से हटाने की साजिश रची." पुलिस के अनुसार, घटना से पहले भी आरोपी कई बार बच्ची को रेलवे स्टेशन लेकर गई थी, लेकिन उस समय वारदात को अंजाम नहीं दे पाई. 17 मार्च को ट्रेन आते ही उसने बच्ची को धकेल दिया. बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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