हाय रे हाय रे इंदौर में, हैदराबाद-हिमाचल में चुप्पी क्यों, राहुल गांधी पर बिफरे मोहन यादव

इंदौर पहुंचे राहुल गांधी पर मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा- भागीरथपुरा की घटना पर राजनीति कर रही कांग्रेस, जनता सिखाएगी सबक.

Mohan Yadav target Congress
मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज (X image @DrMohanYadav51)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
नर्मदापुरम: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे और भागीरथपुरा इलाके के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान दूषित पानी से मौतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी का आरोप है कि, इंदौर में अब भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है. इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, ''मुसीबत के समय कांग्रेस 'हाय रे हाय रे' कर रही है.''

इंदौर घटना पर 'हाय रे हाय रे' कर रही कांग्रेस
शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम के माखन नगर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे. यहां विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हुए. मंच से सीएम ने कांग्रेस के ऊपर हमला किया. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस अब इंदौर में हुई घटना के बाद 'हाय रे हाय रे' कर रही है. इंदौर में जो घटना घटी हमने उस पर संज्ञान लिया, हम बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं. अगर गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं है. हमने आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. हम जनता के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते.''

Mohan Yadav target rahul gandhi
भाजपा नेताओं ने किया मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत (ETV Bharat)

कांग्रेस ने किया भगवान राम का अपमान
उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के लोगों को देखो इनकी मति मारी गई है. हमारे द्वारा लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देती है. यह झूठ बोलने वाले राहुल बाबा बताओ भगवान राम के लिए क्या-क्या बोलते थे. इनको तो शर्म आना चाहिए, भगवान राम के जन्म स्थान का प्रमाण मांगते थे. सबने देखा भगवान राम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया. लेकिन फैसले के बाद भी अयोध्या में जाकर दर्शन नहीं किए. पूरा देश कांग्रेस से प्रश्न पूछता है, भगवान राम का विरोध आपने किया, लाड़ली बहनाओं का अपमान आपने किया, आपको माफी मांगना चाहिए बहनों से.''

हैदराबाद-हिमाचल में लोग मरे, क्यों नहीं गए राहुल
मंच से उन्होंने कहा कि, ''हैदराबाद में पानी के कारण कई लोग मारे गए. हिमाचल में 30 से ज्यादा लोग मारे. लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला. वहां मिलने कोई नहीं गया. यहां हाय रे हाय रे कर रहे हैं. केवल इन्हें वोट चाहिए लाशों पर राजनीति करने वाले कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और बहकावे में आने वाली नहीं है. यह भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है. जो कहती है वह करती है. इसीलिए तो एक के बाद एक सारे राज्यों से बड़ी संख्या में आ रही है.''

NARMADAPURAM news
कार्यक्रम में शामिल हुईं सैकड़ों महिलाएं (ETV Bharat)

लाड़ली बहनों को 32वीं किस्त दी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त जारी की. 1836 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से बहनों के खातों में ट्रांसफर किए. वहीं, 29 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने 90 करोड़ की रुपए राशि ट्रांसफर की. 1.37 करोड़ रुपए की लागत से बने नए रेस्ट हाउस का लोकार्पण किया.

