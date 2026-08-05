ETV Bharat / state

जितना तय किया है उतना मूंग खरीदेगी सरकार, खस्ता हाल सड़क चलने लायक बनेगी

नर्मदापुरम में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दी किसानों की मूंग खरीदी को लेकर जानकारी ( ETV Bharat )