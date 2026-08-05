जितना तय किया है उतना मूंग खरीदेगी सरकार, खस्ता हाल सड़क चलने लायक बनेगी
नर्मदापुरम में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दी किसानों की मूंग खरीदी को लेकर जानकारी, हरदा टिमरनी की खराब सड़क को लेकर शीघ्र निराकरण का दिया आश्वासन. देवेंद्र वैश की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:49 PM IST
नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री एवं नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे. इस दौरान वो कोर कमेटी सहित अन्य बैठकों में मंत्री शामिल हुए. साथ ही स्थानीय सर्किट हाउस में किसानों से मूंग खरीदी को लेकर चर्चा की. मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है. मूंग को लेकर यदि किसानों की डेट निकलती है तो उसे निश्चित समय तक आगे बढ़कर मूंग खरीदी जाएगी."
वहीं, तवा पुल क्षतिग्रस्त होने पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध के बाद भी भारी वाहन निकलने एवं पुल के पास से तवा और नर्मदा में से अवैध उत्खनन को लेकर कहा कि निरीक्षण कर पुल की स्थिति देखी जाएगी. साथ ही पुल के पास से हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाई जाएगी.
मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा "बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत जिले के दौरे पर आना हुआ है. किसानों के साथ संवाद से उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार किसानों के संदर्भ में कैसे बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उठा रहे हैं और सरकार किसान वर्ष मना रही है. इसमें किसानों की आमदनी किसानों की समस्याओं का निर्धारण हो इस दिशा में प्रयास किया जा रहे हैं."
जितना तय किया है उतना मूंग खरीदेगी सरकार
वहीं, मूंग खरीदी को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि स्वाभाविक है मूंग खरीदी पहली बार इस तरह से हो रही है. खरीदी सभी की होगी सरकार ने जितना तय किया है किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर किसी की तारीख निकलती भी है तो उसकी दूसरी तारीख देकर निश्चित समय अवधि के भीतर ही उसकी मूंग खरीदी जाएगी.
टिमरनी के खस्ता हाल सड़क को चलने लायक बनाया जायेगा
हरदा टिमरनी के खस्ता हाल मार्ग को लेकर उन्होंने कहा कि "यह समय ऐसा होता है कि टेंडर होता है तो उसी समय पर सड़क में कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकता. यह बात ठीक है अगर सड़क चलने लायक ना हो सड़क पर परेशानियां ज्यादा आ रही हैं तो ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा कि उसे चलने लायक रखें. उसको देखेंगे और कठिनाई ज्यादा होगी तो उसका निराकरण भी शीघ्र होगा और वह सड़क चलने लायक हो यह व्यवस्था की जाएगी."
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तवा पुल की जर्जर हालत और पुल के पास से हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहा कि "भारी वाहनों पर प्रतिबंध होने के बाद भी उस पर से भारी वाहन निकल रहे हैं तो आज ही इस विषय पर प्रशासन से बातचीत की जाएगी. वहां पर तवा पुल में कितनी क्षति है वास्तव में किस-किस चीज की आवश्यकता है सब आज चर्चा की जाएगी."