कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर राज्यसभा सांसद का तंज, बताया-प्रपंच और षड़यंत्र रचने वाला

सेठानी घाट पर देवउठनी एकादशी के अवसर पर 51 हजार दीये जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में नर्मदापुरम की रहने वाली राज्यसभा सांसद माया नारोलिया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं. जहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधा. माया नरोलिया ने इस शिविर को प्रपंच फैलाने और भाजपा के खिलाफ षड़यंत्र रचने वाला शिविर बताया है.

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में 2 नवंबर से 10 दिवसीय कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है. जिसे लेकर जोर शोर से तैयारियां की गईं. वहीं नर्मदापुरम में रहने वाली राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कांग्रेस के शिविर पर तंज कसा है. उन्होंने कांग्रेस के दस दिवसीय शिविर को प्रपंच करने वाला व षड़यंत्र रचने वाला बताया है. राज्यसभा सांसद ने बताया कि इस शिविर में कांग्रेसियों की आपस में लड़ाई होगी.

कांग्रेस के शिविर पर राज्यसभा सांसद का तंज

राज्यसभा सांसद ने कहा कि "कांग्रेस के पास ना तो कोई संगठन है और ना ही कांग्रेस की कोई नीति है, ना कांग्रेस की कोई पंचनिष्ठा है. कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है. बीजेपी में कार्यकर्ताओं को गढ़ने का और उनको प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है. अब कांग्रेस यह सोचती है कि हम कैसे संगठन को मजबूत करें, कैसे हम फील्ड पर देखें, कैसे हम बीजेपी को नीचे दिखाने का काम करें, इसीलिए कांग्रेस एक प्रपंच जैसा रचा रही है.

वह प्रशिक्षण नहीं उसमें देखिएगा कितनी गाली गलौज लड़ाइयां होगी, कितनी बहसबाजी होगी, क्योंकि जब कांग्रेसी एक मंच पर होते हैं तो मंच ढूंढते हैं, लात घूसे चलते हैं. प्रशिक्षण कितना सफल होगा आने वाला समय बताएगा."

पचमढ़ी में दस दिवसीय शिविर

पचमढ़ी में 2 नवंबर से लगने वाले 10 दिवसीय शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आएंगे. प्रदेश के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे. इसके अलावा इस 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता संगठन मजबूत करने के तरीके सिखाएंगे. इस शिविर में राहुल गांधी संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत करेंगे. जिसके माध्यम से वह जिला अध्यक्षों को उनका पावर बताएंगे.