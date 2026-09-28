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सूखे कुएं में गिरा विशालकाय अजगर, रस्से के सहारे अकेले उतरे कांस्टेबल ने किया रेस्क्यू

एं से अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा ( ETV BHARAT )

नर्मदापुरम : नर्मदापुरम के सेमरी हरचंद चौकी अंतर्गत आने वाले गुराड़िया में रविवार दोपहर को सूखे व गहरे कुएं में अजगर गिर गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. हरचंद चौकी में तैनात पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कुएं से अजगर का रेस्क्यू करना आसान नहीं था. इस दौरान वन विभाग को भी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम के आने में देरी को देखते हुए पुलिस ने अजगर का रेस्क्यू करने का बीड़ा उठाया.