सूखे कुएं में गिरा विशालकाय अजगर, रस्से के सहारे अकेले उतरे कांस्टेबल ने किया रेस्क्यू
नर्मदापुरम के गुराड़ियां गांव में खेतों से शिकार पर निकला अजगर गहरे कुएं में टपका. आरक्षक ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 12:11 PM IST
नर्मदापुरम : नर्मदापुरम के सेमरी हरचंद चौकी अंतर्गत आने वाले गुराड़िया में रविवार दोपहर को सूखे व गहरे कुएं में अजगर गिर गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. हरचंद चौकी में तैनात पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कुएं से अजगर का रेस्क्यू करना आसान नहीं था. इस दौरान वन विभाग को भी सूचना दी गई. वन विभाग की टीम के आने में देरी को देखते हुए पुलिस ने अजगर का रेस्क्यू करने का बीड़ा उठाया.
रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा
चौकी पुलिस में तैनात अतुल शर्मा को सांपों के रेस्क्यू करने का अनुभव है. इसे देखते हुए अतुल शर्मा ने रेस्क्यू करने की तैयारी की. लेकिन कुएं में उतरना कम जोखिम वाला नहीं थी. इसके बाद ग्रामीणों ने रस्से के सहारे आरक्षक अतुल शर्मा को कुएं में उतारा. कुएं में उतरकर आरक्षक अतुल शर्मा ने एक लकड़ी के सहारे पहले अजगर को काबू में किया. काफी मशक्कत के बाद उसे प्लास्टिक की बोरी में कैद किया. इसके बाद आरक्षक उसी रस्से के सहारे कुएं के ऊपर पहुंचे. अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.
आरक्षक अतुल शर्मा ने दिखाई जांबाजी
ग्रामीणों ने बताया "ये अजगर करीब 10 फीट लंबा था. उसका वजन 15 से 20 किलो के बीच रहा होगा." रेस्क्यू करने वाले आरक्षक अतुल शर्मा की जांबाजी देख ग्रामीण हैरान रह गए. अजगर का रेस्क्यू करने वाले आरक्षक अतुल शर्मा ने बताया "बहुत पहले आसपास के गांवों में सर्प मित्र नहीं मिलने पर वे खुद सांपों का रेस्क्यू करते रहे हैं. कई बार सांप और अजगर जंगल से निकलकर खेतों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं. खेतों में उन्हें चूहे, मेंढक और दूसरे छोटे जीव आसानी से मिलते हैं, जिन्हें वे भोजन बनाते हैं."
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इटारसी में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत
इटारसी स्थित ऑर्डनेंस फैक्ट्री परिसर में तेंदुआ दिखने से लोग दहशत में हैं. यही तेंदुआ केंद्रीय विद्यालय परिसर के अंदर भी देखा गया. स्कूल के आसपास तेंदुआ देखे जाने के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है. वन विभाग के रेंजर अभिषेक शर्मा ने बताया "ये तेंदुआ एक से डेढ़ साल उम्र का है. यही तेंदुआ एक दिन पहले नागपुर कला गांव में भी दिखाई दिया था. संभावना है कि वही तेंदुआ अब ऑर्डनेंस फैक्ट्री परिसर तक पहुंचा है.ठ वन विभाग का कहना है कि प्राथमिकता तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने के साथ ही किसी भी प्रकार की जनहानि रोकना है."