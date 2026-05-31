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सेठानी घाट पर आमों की बहार, 40 से ज्यादा किस्में, सोफिया और जहांगीर की खुशबू ने जीता दिल

पचमढ़ी की जगह नर्मदापुरम लगा आम मेला ईटीवी भारत ने उद्यानिकी विभाग की उपसंचालक रीता उईके ने खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि, ''सेठानी घाट पर मेला लगाने का उद्देश्य है कि पचमढ़ी में जिले की जनता और किसान नहीं पहुंच पाते थे. यहां लगाने का कारण है कि सेठानी घाट पर स्नान करने पहुंचने वाले श्रद्वालु, जिले की जनता, पर्यटक, लोकल किसान इस महोत्सव में पहुंच सकेंगे और इसके जरिए प्रदर्शनी में लगे आमों का आनंद लें सकेंगे. साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे.''

इस मेले के जरिए उद्यानिकी विभाग आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं विभाग की योजनाओं से आम लोगों को जोड़ना इसका खास उद्देश्य है. उपसंचालक की माने तो स्थानीय लोगों को, किसानों को और घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों तक इस प्रदर्शनी के जरिए पहुंचाना है.

नर्मदापुरम: 6 वर्षों से हिल स्टेशन पचमढ़ी में आयोजित होने वाले आम महोत्सव का दो दिवसीय आयोजन इस बार नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर आयोजित किया जा रहा है. इस आम महोत्सव में 40 किस्मों के 140 से अधिक आमों की प्रदर्शनी लगाई गई हैं. आम की प्रदर्शनी में आमों की वैरायटी के साथ इनके नाम भी चर्चा में बने हुए है. जहांगीर,रूमानी, सोफिया, लंगड़ा और हापुस जैसे आम प्रदर्शित किए गए हैं.

पिछले 6 वर्षों से पचमढ़ी में आयोजित होने के चलते वहां कई लोग नहीं पहुंच पाते थे. इस आम की प्रदर्शनी में करीब लोकल के 50 से अधिक किसानों के आम यहां रखे हुए हैं. इसके अलावा उद्यानिकी विभाग के 7 विकासखंड की नर्सरी एवं उद्यानिकी विभाग के ईंटखेड़ी स्थित अनुसंधान केंद्र एवं नरसिंहपुर जिले के किसानों के आम प्रदर्शनी में रखे हुए हैं.

सोफिया और जहांगीर की खुशबू ने जीता दिल (ETV Bharat)

हापुस आम की सबसे ज्यादा डिमांड

उपसंचालक ने बताया कि, ''इन वैरायटी में सबसे अधिक महंगा आम का बताना मुश्किल है क्योंकि व्यापारी जब खरीदता है तो वह व्यापार मूल्य पर एवं उसकी डिमांड पर निर्भर करता है. वैसे सबसे ज्यादा डिमांड हापुस आम की रहती है. लोग हापुस आम ज्यादा पसंद करते हैं, बाकी जो मार्केट रेट है सभी आमों का अलग-अलग मूल्य होता है. महाराष्ट्र में हापुस के रेट अलग मिलेंगे, रत्नागिरी आम के अलग मूल्य मिलेंगे. जहां ज्यादा मात्रा में आम रहेगा वहां पर उसके रेट अधिक रहेंगे. जिले में हापुस आम हमारी एक्सपोर्ट वैरायटी का है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, उसे एक्सपोर्ट किया जाता है.''

सेठानी घाट पर आमों की बहार (ETV Bharat)

प्रदर्शिनी में इन आमों की वैरायटी मौजूद

उपसंचालक ने बताया कि, ''इस प्रदर्शनी में मालगोवा, जर्दालु, लंगड़ा, राजपुरी, रूमानी, जहांगीर, नरगिस, स्वर्ण जहांगीर, सोफिया,मालदा, दशहरी, काला पहाड़, मलाई चौसा, सफेदा, तोता परी, मणि प्रभा, शक्कर गुठली, गजरिया जैसी करीब 140 वैरायटी के आम की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है. सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि आप बगीचे लगाएं, खेतों में पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण करें.''

उप संचालक ने बताया, ''इस प्रकार के आयोजन से उद्यानिकी विभाग का प्रचार-प्रसार होता हैं. फल उद्यान के लिए और उसके अलावा उनके बाय प्रोडक्ट-प्रोसेस प्रोडक्ट हैं उन दोनों ही योजनाओं का पीएमएफ योजना का विभाग से लाभ ले सकते हैं. यह हमारे उद्यानिकी विभाग का प्रचार प्रसार है कि जिसके चलते हम उनको प्रोत्साहित करें और शासकीय अनुदान का सहयोग प्रदान करें.''

श्रद्धालु लेंगे आम का आनंद

कार्यक्रम में पहुंची राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि ''निश्चित रूप से पचमढ़ी के बाद नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर दो दिवसीय आम महोत्सव मेले का आयोजन किया गया. सेठानी घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु इसका आनंद लेंगे. खास तौर पर पुरुषोत्तम मास चल रहा है इस दौरान स्नान करने श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे और इस आयोजन का लाभ लेंगे. आम को चूसने से कई बीमारियां दूर होती हैं. प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद है.''