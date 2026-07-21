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क्लासरूम में बेबी कोबरा को देखते हड़कंप, नर्मदापुरम केंद्रीय विद्यालय की घटना

बेबी कोबरा का स्नेक कैचर ने किया रेस्क्यू ( ETV Bharat )

सीपीई परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय में दिखा बेबी कोबरा (ETV Bharat)

सोमवार को सीपीई परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय में एक सांप निकल आया. विद्यालय के शिक्षक अभिषेक ने बेबी कोबरा दिखाई देने पर तत्काल सर्पमित्र हर्ष प्रजापति को सूचना दी. इसके बाद स्नेक कैचर हर्ष प्रजापति और उनके साथी अमन प्रजापति मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया और बिना किसी नुकसान के कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में सांप को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया.

नर्मदापुरम: शहर में लगातार हो रही बारिश के बीच जहरीले सांपों के रिहायशी इलाकों में निकलने की घटनाएं बढ़ रही हैं. सोमवार को सीपीई परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल परिसर में एक बेबी कोबरा दिखाई दिया. सूचना मिलते ही स्नेक कैचर हर्ष प्रजापति अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को पकड़ लिया.

सांप दिखने पर घबराएं नहीं, स्नेक कैचर से करें संपर्क

स्नेक कैचर हर्ष प्रजापति ने बताया कि "बारिश के मौसम में सांप भोजन और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में स्कूल, घर और अन्य संस्थानों तक पहुंच जाते हैं. इनके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है. सांप इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए उसे मारना भी नहीं चाहिए. सांप दिखने पर लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत किसी स्नेक कैचर को संपर्क करना चाहिए या वन विभाग को सूचना देना चाहिए. जब तक स्नेक कैचर पहुंच नहीं जाता, सांप से दूरी बनाकर सावधानी बरतनी चाहिए.

सांप का रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा (ETV Bharat)

स्नेक बाइट पर तुरंत पहुंचे अस्पताल

हर्ष प्रजापति ने बताया कि "वे अपने गुरु एवं वन अभिरक्षक अभिजीत यादव के मार्गदर्शन में लगातार सर्प रेस्क्यू और वन्यजीव संरक्षण का कार्य कर रहे हैं. उनका उद्देश्य लोगों में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है. हर्ष ने आगे कहा, "यदि किसी को सांप कांट ले, तो अंधविश्वास या झाड़-फूंक में समय गंवाए बिना, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए."

विशेषज्ञों के अनुसार सांप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जीव हैं. इन्हें नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है.