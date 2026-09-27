ट्रेन से सफर करने वाले ध्यान दें, इटारसी से गुजरने वाली गाड़ियां 14 अक्टूबर से प्रभावित, यह है वजह
MP में निर्माण कार्य से अक्टूबर में कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित. गोरखपुर-मुंबई और हजरत निजामुद्दी-मुंबई सहित कई ट्रेनों की रूट बदल जाएंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 1:43 PM IST
नर्मदापुरम: अगर आप भी अक्टूबर महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है. कसारा स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन निर्माण के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. इसका असर 14 से 17 अक्टूबर तक ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ेगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग प्रभावित होंगे.
स्टेशन चौड़ीकरण के चलते पड़ा असर
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में आसनगांव-कसारा स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन निर्माण के कारण बिजली और रेल यात्रा को रोक दिया जाएगा. कल्याण-इगतपुरी रेलखंड में होने वाले इस कार्य का असर भोपाल मंडल होकर संचालित ट्रेनों पर भी पड़ेगा. रेलवे ने 14 से 17 अक्टूबर तक कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया है. इनमें इटारसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं.
14 अक्टूबर को इन ट्रेनों का बदल गया रूट
रेलवे के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया, "गाड़ी संख्या 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस और 11043 दादर-बलिया एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है, ये दोनों ट्रेनें 14 अक्टूबर को कल्याण-करजत-पुणे-मनमाड होकर संचालित होंगी. इन ट्रेनों का इटारसी के बाद रूट बदल जाएगा."
16 अक्टूबर को 5 ट्रेनों में बदलाव
16 अक्टूबर को भी इटारसी से गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट बदल जाएगा. इनमें गाड़ी संख्या 15018 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और 22537 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेस जलगांव-नंदुरबार-बसई रोड-ठाणे शामिल है. इसके अलावा 12617 एर्नाकुलम-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस भी बसई रोड-नंदुरबार-जलगांव होकर चलेगी.
गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस में भी चेंजिंग
इसके अलावा 12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, 11058 अमृतसर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और 12335 भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 16 अक्टूबर को मनमाड-पुणे-लोनावला-कल्याण होकर चलेंगी. गाड़ी संख्या 20436 प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस भी ठाणे-बसई रोड-नंदुरबार-जलगांव मार्ग से चलेगी. वहीं, 02198 जबलपुर-कोयम्बटूर स्पेशल जलगांव-नंदुरबार-बसई रोड-पनवेल होकर चलेगी.
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17 अक्टूबर को भी कई ट्रेनों के रूट को बदला जाएगा. इनमें 13202 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-राजगीर, 22221 मुंबई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी और 12137 मुंबई-फिरोजपुर एक्सप्रेस ठाणे-बसई रोड-नंदुरबार-जलगांव होकर चलेंगी. वहीं 22121 मुंबई-लखनऊ, 11071 मुंबई-बलिया, 11047 दादर-गोरखपुर, 12107 मुंबई-सीतापुर, 12546 मुंबई-रक्सौल और 20435 मुंबई-प्रयागराज एक्सप्रेस कल्याण-करजत-पुणे-मनमाड होकर संचालित होंगी.