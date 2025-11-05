मोक्ष की कामना लेकर लाखों श्रद्धालु पहुंचे बांद्राभान, कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा जनसैलाब
नर्मदापुरम के संगम स्थल बांद्राभान में कार्तिक पूर्णिमा के मौक पर मेले का हुआ आयोजन. नर्मदा नदी में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का हुजूम.
नर्मदापुरम: नर्मदा नदी और तवा नदी के संगम स्थल पर स्नान करने का कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष महत्व है. संगम स्थल बांद्राभान में बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्नान किया है. इस दौरान श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और परिवार में शांति की कामना कर नदी में आस्था की डुबकी लगाई. यहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है. यह मेला 3 से 6 नवंबर तक चलेगा. मेले में दूर-दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. सुबह 4 बजे से नर्मदा तट पर मोक्ष की कामना लिए भक्तगण स्नान कर रहे हैं.
मेले में उमड़ा आस्था का हुजूम
4 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेले के दूसरे दिन मंगलवार शाम से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है. मेले में श्रद्धालुओं के ठहरने सहित आदि व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा कराई गई है. यहां करीब 500 अस्थाई दुकानें और झूले लगे हैं. 4 नवंबर की देर रात तक 20 हजार से अधिक लोग संगम स्थल बांद्राभान पहुंच चुके थे. बांद्राभान में आसपास ही नहीं, दूर-दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है. जहां तक नजर पहुंच रही है, वहां तक लोग खचाखच भरे हुए हैं.
मोक्ष प्राप्ति को लेकर कई कहानियां प्रचलित
पंडित राहुल व्यास ने बताया कि "कार्तिक माह की पूर्णिमा पर संगम स्थल बांद्राभान पर लगने वाले मेले को लेकर कई मान्यताएं हैं. इनमें से एक यह है कि प्राचीन समय में श्री हरि के श्राप से महर्षि नारद का मुख बंदर की तरह दिखाई देने लगा था. जिसके बाद नारद जी ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान पर आकर तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाई."
एक अन्य मान्यता के अनुसार यहां पांडवों ने प्राचीन समय में निवास किया था. इस दौरान उन्होंने यहां तपस्या की थी. ऐसे कई ऋषि-मुनि हुए, जिन्होंने इस संगम स्थल पर तपस्या करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है.
प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
श्रद्धालु रेत पर ही पूजा पाठ कर मां नर्मदा को भोग लगा रहे हैं. जिला प्रशासन द्वारा मेले में 14 पार्किंग स्थल और मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगाकर वाहनों के मेला में प्रवेश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा अनाउंस कर श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से बार-बार रोका जा रहा है. साथ ही सुरक्षा के लिए कुशल तैराक, गोताखोर, पुलिस और होमगार्ड की टीमें तैनात की गई हैं.