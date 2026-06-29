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प्राचीन जगदीश मंदिर में भगवान हुए बीमार, 15 दिनों तक जड़ी-बूटियों और काढ़ा का करेंगे सेवन

देशभर में रथयात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, नर्मदापुरम के जगदीश मंदिर में 108 कलश से भगवान को कराया गया स्नान, 15 दिन विश्राम करेंगे भगवान.

NARMADAPURAM LORD JAGANNATH SNAN
प्राचीन जगदीश मंदिर में भगवान हुए बीमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम: पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा धूमधाम से मनाई जाती है. यह रथयात्रा प्रमुख रूप से ओडिशा के पुरी में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होती है. इस साल यह रथयात्रा 16 जुलाई से निकाली जाएगी. हालांकि रथयात्रा से पहले उसकी तैयारी और कई ऐसे रीति रिवाज हैं, जो शुरू हो जाते हैं. इन रीति-रिवाजों की शुरुआत सोमवार यानि 29 जून से हो गई है. ओडिशा के पुरी के साथ ही देश के अलग-अलग कोनों में भी रथयात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. इसी क्रम में नर्मदापुरम के प्राचीन जगदीश मंदिर में भी यह नजारा देखने मिला.

भगवान जगन्नाथ को 108 कलश से कराया स्नान

नर्मदापुरम के प्राचीन जगदीश मंदिर में ज्येष्ठ पक्ष पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का पारंपरिक 108 कलशों से दूध दही से महास्नान कराया गया. धार्मिक मान्यता के अनुसार महास्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और अनसर काल में अगले 15 दिनों तक के लिए विश्राम करते हैं. इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और भगवान को आयुर्वेदिक औषधियां व फलों का रस एवं उन्हें उपचार दिया जाएगा.

प्राचीन जगदीश मंदिर में भगवान हुए बीमार (ETV Bharat)

15 दिनों के लिए भगवान हो जाएंगे अस्वस्थ

प्राचीन मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पक्ष पूर्णिमा से 15 दिन का समय मौसम का संधिकाल होता है, जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं होती हैं. भगवान भक्तों को इस मौसम में स्वस्थ्य संबंधी परहेज बरतने का संदेश देने के लिए बीमार होते हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान अपने भक्त माधवदास के लिए भी बीमार होते हैं. इस दौरान भगवान 15 दिन तक अपने भक्त के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं. इसीलिए पूर्णिमा पर उन्हें स्नान कराकर 15 दिन तक आयुर्वेदिक उपचार दिया जाता है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके.

NARMADAPURAM JAGDISH TEMPLE
108 कलश से भगवान को कराया गया स्नान (ETV Bharat)

अपने शयन कक्ष में विश्राम करेंगे भगवान, दी जाएगी जड़ी-बूटी और काढ़ा

धार्मिक परंपरा के अनुसार महास्नान के बाद भगवान को सर्दी-बुखार होने की मान्यता है. इसी कारण अब भगवान अगले 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करेंगे. इस अवधि में उन्हें 56 भोग नहीं लगाया जाएगा, बल्कि फलों का रस, जड़ी-बूटियों का काढ़ा और आयुर्वेदिक औषधियां अर्पित की जाएंगी. मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन होगा और श्रद्धालु भगवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे.

15 दिन बाद निकलेगी रथयात्रा

जगदीश मंदिर के पुजारी ने बताया "अनसर काल समाप्त होने और भगवान के पूर्ण स्वस्थ होने के बाद आषाढ़ मास में पारंपरिक और भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. रथयात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा नगर भ्रमण करते हुए जनकपुर पहुंचेंगे. इस धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से उत्साह का माहौल है."

LORD JAGANNATH SNAN 108 POT WATER
भगवान स्नान के बाद होते हैं अस्वस्थ (ETV Bharat)

प्राचीन जगदीश मंदिर दर्शन करने पहुंची महिला श्रद्धालु ने बताया "आज सुबह से ही बड़ी संख्या में जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे हैं, आज दूध दही पंचामृत से उन्हें स्नान कराया गया है. आज से भगवान अस्वस्थ्य हो जाएंगे, और अनसर काल में चले जायेंगे उन्हें जड़ी बूटियां दी जाएंगी."

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