नर्मदापुरम में सियार की आतंक, महिला को नोंचा मुंह, कुछ ही मिनटों में 10 से ज्यादा को किया घायल
नर्मदापुरम में सियार के हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल, महिला के मुंह को नोचकर किया लहूलुहान, सभी घायलों का वैक्सीनेशन जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 11:22 AM IST
नर्मदापुरम: इटारसी के भगत सिंह नगर अंतर्गत वार्ड-25 में सोमवार रात करीब 10 बजे एक सियार रिहायशी इलाके में घुस गया. लोगों ने बताया कि उस सियार ने कुछ ही मिनटों में कई लोगों पर हमला कर दिया. सियार के हमले से करीब 13 लोग घायल हो गए हैं. सियार ने किसी के हाथ तो किसी के पैर को लहूलुहान कर दिया. जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.
महिला के मुंह पर किया हमला, 10 टांके लगे
सियार के हमले में सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय कौश्ल्या बाई प्रजापति हुईं हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सियार ने कौश्ल्या बाई के मुंह और जबड़े पर सीधा हमला कर मसल्स नोच लिए, जिससे उनके मुंह में गंभीर घाव हो गए हैं. घटना के बाद गंभीर हालात में तुरंत कौश्ल्या बाई को इटारसी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उनके जबड़े के पास करीब 10 टांके लगाए हैं.
10 साल का बच्चा भी सियार हमले में घायल
गांव के लोगों ने बताया कि सियार पागल हो चुका था. जब वह रिहायशी इलाके में घुसा, तो रास्ते में जो भी उसे मिला, उसके ऊपर हमला कर दिया. सियार के हमले में एक 10 साल बच्चा भी घायल है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने सियार की तलाश शुरू की. लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि सियार से बचने के लिए लोग लाठी-डंडे लेकर आए. इसी दौरान डंडे से चोट लगने पर सियार की मौत हो गई.
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वैक्सीनेशन कराने की अपील
वन विभाग के रेंजर अभिषेक शर्मा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा, स्थानीय लोग रात को अकेले बाहर नहीं निकले और सतर्क रहें. इसके साथ ही जिन्हें सियार ने बाइट किया है या नाखून भी लगे हों तो वे सभी लोग वैक्सीनशन जरूर करा लें. इससे रेबिज फैलने का खतरा नहीं रहेगा."