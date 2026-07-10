ETV Bharat / state

इटारसी स्टेशन पर बड़ा हादसा, 25 हजार वोल्ट की लाइन के संपर्क में आया युवक, धमाके के साथ गिरा नीचे

इटारसी स्टेशन पर हजरत निज़ामुद्दीन से मंगला एक्सप्रेस जाने के लिए खड़ी थी ट्रेन, तभी बोगी के ऊपर चढ़ा युवक, फिर दिखा भयानक मंजर.

ITARSI MAN CLIMBED ON TOP OF TRAIN
लोग नीचे उतरने को कहते रहे, तभी हुआ धमाका (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 7:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित इटारसी स्टेशन पर गुरुवार को तब अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक मंगला एक्सप्रेस की छत पर चढ़ गया. युवक इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और युवक जमीन पर गिर पड़ा. घटना इटारसी रेलवे स्टेशन के सी-केबिन आउटर की है, जहां हजरत निज़ामुद्दीन से एर्नाकुलम जा रही मंगला एक्सप्रेस खड़ी थी.

लोग नीचे उतरने को कहते रहे, तभी हुआ धमाका

अचानक युवक एर्नाकुलम जा रही मंगला एक्सप्रेस की छत पर खड़े युवक को देख लोग वीडियो बनाने लगे. इस दौरान वह मोबाइल में किसी से बात करता रहा और ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के बेहद करीब था. ट्रेन के यात्री वीडियो बनाते हुए उसे बार-बार नीचे उतरने के लिए आवाज देते रहे, इसी दौरान वह हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया.

हाईवोल्टेज लाइन के संपर्क में आते ही झुलसा (Etv Bharat)

हाईवोल्टेज लाइन के संपर्क में आते ही झुलसा

युवक के 25 हजार वोल्ट की लाइन के संपर्क में आते ही जोर से धमाका हुआ और वह बुरी तरह झुलसकर नीचे ट्रैक पर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के गिरते ही मौके पर आरपीएफ व रेलवे अधिकारी पहुंचे और गंभीर रूप से झुलस चुके युवक को तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. युवक की गंभीर हालत देखते हुए उसे नर्मादपुरम जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसके हालत गंभीर बनी हुई.

70 प्रतिशत झुलसा युवक, जान को खतरा

प्राथमिक जानकारी के अनुसार घायल युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है. हालांकि, वीडियो में वह किसी से बात करते भी नजर आया है. सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की. पता लगाया जा रहा है कि युवक सचमुच मानसिक रूप से विक्षिप्त था या उसने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया. वहीं, डॉक्टर्स के मुताबिक हजारों वोल्ट का करंट लगने से युवक 70 प्रतिशत से ज्यादा जल गया है, उसके शरीर पर कपड़ों तक में आग लग गई थी, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है.

आरपीएफ पीआई मनीष पांडेय ने बताया, '' घटना की जानकारी लगते ही टीम मौके पर पहुंची थी. यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर युवक ट्रेन की छत पर कैसे पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है.''

यह भी पढ़ें- फर्राटे से होगी यात्रा, मुंबई जाने वाली ट्रेनें मध्य प्रदेश में नहीं होंगी लेट, तीसरी और चौथी लाइन का काम तेज
वहीं, रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में ट्रेन की छत पर चढ़ने या ओवरहेड विद्युत तारों के आसपास जाने का प्रयास न करें. इन तारों में 25 हजार वोल्ट से ज्यादा का करंट होता है, जो चंद सेकंड में बड़े हादसे का कारण बन सकता है.

TAGGED:

MAN TOUCHED OHE LINE IN ITARSI
ITARSI MANGLA EXPRESS VIRAL VIDEO
ITARSI MAN TOUCHES HIGHTENSION LINE
MADHYA PRADESH NEWS
ITARSI MAN CLIMBED ON TOP OF TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.