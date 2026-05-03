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चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान मां-बेटी गिरीं, प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला, RPF जवान ने बचाई जान

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्थित जिले के सबसे बड़े इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां जयपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 17020) पर चढ़ने के दौरान एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई, मौके पर मौजूद आरपीएफ और लोगों ने चेन पोलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और महिला को सुरक्षित बचा लिया. जबकि उसकी बेटी प्लेटफार्म पर गिरकर घायल हो गई.

जानकारी के अनुसार, हैदराबाद के उदबुल्लापुर निवासी घायल महिला हबीब बेगम (37) अपने बेटी बेटी फराना (17) के साथ जयपुर एक्सप्रेस से अजमेर जा रही थी. इस दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो दोनों पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरीं, तभी समय पूरा होने पर गाड़ी चलने लगी. इस दौरान मां-बेटी चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की, जिससे महिला हड़बड़ा कर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई. वहीं उनकी बेटी फराना प्लेटफॉर्म पर गिरने से घायल हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घायल फराना ने बताई आपबीती (ETV Bharat)

मां का हाथ फ्रैक्चर, बेटी के सिर में आई चोट

घटनास्थल पर मौजूद यात्री और आरपीएफ ने ट्रेन की चेन खींचकर गाड़ी को रोक दिया और महिला को सुरक्षित बचा लिया. जिसके तुरंत बाद रेलवे स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद एंबुलेंस से आरक्षक हरप्रताप सिंह परमार की मदद से उन्हें दयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, महिला की कमर और हाथ में फ्रैक्चर है तथा सिर में गंभीर चोट आने से टांके लगाए जा रहे हैं. वहीं बेटी के सिर में भी चोट आई है.

घायल की बेटी फराना बेगम ने बताया, "हम दोनों पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरे थे, तभी ट्रेन चलने लगी. इस दौरान मेरी मां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. जिससे उनका पैस फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच में गिरी गईं." आरपीएफ थाना प्रभारी मनीष पांडेय ने बताया, "जयपुर एक्सप्रेस से दो महिलाएं गिर गई थीं जिनका इलाज इटारसी के निजी अस्पताल में जारी है."