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पानी की बोतल भरने की जल्दबाजी में जाते-जाते बची जान, चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरा यात्री

इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरा. मौके पर मौजूद आरपीएफ और यात्रियों ने बचाई जान.

Narmadapuram train passenger fell
चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरा यात्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे जंक्शन पर शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने के बाद पानी लेने की जल्दबाजी में एक यात्री चलती ट्रेन से उतरने लगा और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा. घटना को देखते ही मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान की सतर्कता और यात्रियों की मदद से उसकी जान बचा ली गई.

आरपीएफ की सतर्कता से बची यात्री की जान

शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजोकर 40 मिनट पर ट्रेन संख्या 20423 प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंची थी. ट्रेन के रुकने से पहले ही यात्री किशन कुमार पानी लेने नीचे उतरने लगा. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर गया. इस पर नजर पड़ते ही आरपीएफ के जवान आरक्षक प्रताप सिंह परमार और कुछ यात्री उसकी तरफ दौड़े. आरक्षक प्रताप सिंह ने अन्य यात्रियों की मदद से किशन को ट्रेन से दूर खींच लिया और उसकी जान बचाई. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि 1 सेकेंड की भी और देरी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

चलती ट्रेन से उतर रहा यात्री हादसे का शिकार (ETV Bharat)

हादसे में यात्री को आई हल्की चोट

यात्री किशन कुमार छिंदवाड़ा से नई दिल्ली की जा रहा था. हादसे में उसे हल्की चोट आई, लेकिन वह सुरक्षित है. पूछताछ में यात्री किशन कुमार ने बताया कि "वह पूरी तरह ठीक है." उसने आरपीएफ जवान प्रताप सिंह परमार और मदद करने वाले यात्रियों का धन्यवाद भी किया. इसके साथ ही उन्होंने आगे कभी भी चलती ट्रेन से नहीं उतरने की बात कही. उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि "जब तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पूरी तरह से रूक नहीं जाती, यात्रियों को उतरने या चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."

थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है जानेलवा

वहीं, घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें. थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है."

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