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इटारसी रेलवे स्टेशन पर 44 लाख की चांदी के आभूषण जब्त, दोनों कारोबारी नहीं दिखा सके दस्तावेज

इटारसी रेलवे स्टेशन पर 44 लाख की चांदी के आभूषण जब्त ( ETV Bharat )

भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया, "रेलवे स्टेशन पर चल रहे अभियान के तहत जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम बुधवार को इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में बैग लेकर जाते दिखाई दिए. बैग का वजन सामान्य सामान से अधिक प्रतीत होने पर पुलिस ने दोनों को रोककर हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए.

नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे स्टेशन पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान जीआरपी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की. रेलवे स्टेशन से करीब 44 लाख रुपए कीमत के 18 किलो 994 ग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए हैं. आभूषणों के संबंध में मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने पूरा माल जब्त कर जांच शुरू कर दी है. मामले की जानकारी जीएसटी विभाग को भी दे दी गई है.

इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

44 लाख के चांदी के आभूषण जब्त

पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया, "पूछताछ में दोनों ने अपनी पहचान राकेश जाट (41) निवासी रसलाखेड़ी, भोपाल और लक्की राजवानी (44) निवासी बैरागढ़, भोपाल के रूप में बताई. बैग की तलाशी लेने पर उसमें पायल, चेन, कड़ा, अंगूठी, बिछिया समेत बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण मिले. इन आभूषणों का वजन 18 किलो 994 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग 44 लाख रुपए आंकी गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

पुलिस ने जब आभूषणों से संबंधित बिल, लाइसेंस और अन्य वैध दस्तावेज मांगे तो दोनों कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके. इसके बाद जीआरपी ने धारा 106 बीएनएसएस के तहत आभूषण जब्त कर इस्तगासा कायम किया और जांच शुरू कर दी." फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण कहां से लाए जा रहे थे और इनके वैध दस्तावेज क्यों उपलब्ध नहीं थे.

18 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण जब्त (ETV Bharat)

जीएसटी विभाग को भेजी सूचना

रेल पुलिस के अनुसार जब्त किए गए आभूषणों की वैधता, खरीद-बिक्री और कर संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. इसी कारण मामले की सूचना जीएसटी विभाग को भी भेजी गई है. जांच के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.

पुलिस टीम को मिलेगा पुरस्कार

इस कार्रवाई में जीआरपी इटारसी थाना प्रभारी संजय चौकसे, उप निरीक्षक श्रीलाल पड़रिया, विष्णुमूर्ति शुक्ला, अमित कौशिक, सुमित यादव, राजेंद्र दायमा, विजय पंद्राम, रामशंकर तथा आरपीएफ के संतोष कुमार मिश्रा और जसवंत सिंह की अहम भूमिका रही. रेल पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है.