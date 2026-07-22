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चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, देवदूत बनकर आया आरपीएफ जवान

नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया. वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया. घटना देख यात्री चीख पड़े तभी आरपीएफ प्रधान आरक्षक राकेश सिंह तोमर ने तत्काल दौड़कर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पुलिस के अनुसार, घटना 21 जुलाई शाम करीब 6:30 बजे की है. गाड़ी संख्या 12618 मंगला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना हो रही थी. इसी दौरान एक यात्री दौड़कर आया और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की. बोगी में चढ़ते समय महिला का पैर फिसला और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया. घटना को देखते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

देवदूत बनकर आया आरपीएफ जवान (ETV Bharat)

आरपीएफ की सूझबूझ से बची जान

इसी बीच ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के प्रधान आरक्षक राकेश सिंह तोमर ने बिना देर किए यात्री को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया. उनकी सूझबूझ और फुर्ती के कारण यात्री को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई. प्राथमिक रूप से उसकी स्थिति सामान्य पाए जाने के बाद उसे उसी ट्रेन में बिठाकर आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया. इस दौरान कई मिनट तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही.

ट्रेन पर चढ़ते समय गिरा यात्री (ETV Bharat)

घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने आरपीएफ जवान की बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की. रेलवे ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. गाड़ी संख्या 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जंक्शन के बीच रोज चलने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन है. यह ट्रेन दिल्ली से चलकर केरल तक की लगभग 3066 किलोमीटर की दूरी तय करती है.