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अंडर 18 हॉकी टीम की जीत में नर्मदापुरम के 2 खिलाड़ियों का दिखा जलवा, इटारसी में जमकर मना जश्न

अंडर-18 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारतीय मेंस हॉकी टीम की जीत के बाद इटारसी की सड़कों पर मना जश्न, बंटी मिठाईयां.

INDIA WINS ASIA HOCKEY CUP
भारतीय हॉकी टीम के जश्न में शामिल हुए हॉकी प्लेयर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम: भारत और जापान के बीच खेले गए अंडर-18 हॉकी एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद इटारसी में जश्न का माहौल देखने को मिला. जैसे ही टीम इंडिया की जीत तय हुई, शहर के विभिन्न हिस्सों में खेल प्रेमी सड़कों पर उतर आए और जीत का जश्न मनाया. ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोगों ने जमकर नृत्य किया, भारत माता के जयकारे लगाए और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया. इस टीम में इटारसी के 2 होनहार खिलाड़ी अंश बहुतरा और गाजी खान शामिल हैं.

खेल प्रेमियों का जयस्तंभ चौक पर जमावड़ा

भारत की अंडर-18 मेंस हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. शुक्रवार को हुए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने जापान को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत ने इटारसी को विशेष गौरव का अवसर दिया है क्योंकि भारतीय टीम में शहर के 2 होनहार खिलाड़ी अंश बहुतरा और गाजी खान शामिल हैं.

भारत का तीसरी बार एशिया कप पर कब्जा (ETV Bharat)

अंश टीम में डिफेंडर की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि गाजी खान फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में भारतीय आक्रमण की मजबूत कड़ी हैं. दोनों खिलाड़ियों के चयन और शानदार प्रदर्शन से शहर के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है.

तीसरी बार एशिया कप पर कब्जा

जापान के काकामिगाहारा स्थित कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज हॉकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. दूसरे मिनट में आशीष तानी पूर्ति ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को बढ़त दिलाई. इसके बाद उन्होंने 28वें मिनट में दूसरा गोल दागा, जबकि 30वें मिनट में केतन कुशवाहा ने फील्ड गोल कर स्कोर 3-0 कर दिया.

ASIA CUP HOCKEY FINAL 2026 UNDER 18
भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद इटारसी में जश्न (ETV Bharat)

तीसरे क्वार्टर में आशीष ने एक और गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की और भारत की बढ़त 4-0 कर दी. जापान की ओर से नुमादा गाकू ने 52वें मिनट में एकमात्र गोल किया. भारत ने मुकाबला 4-1 से जीतकर तीसरी बार एशिया कप पर कब्जा जमाया और टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई.

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इटारसी में आयोजित जश्न के दौरान हॉकी संघ के कोच कन्हैया गुरयानी, रज्जू तोमर, दीपक अग्रवाल, सरबजीत सैनी, साजिद खान, राजू पंडित सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे. सभी ने इसे शहर के लिए गौरव का क्षण बताते हुए अंश और गाजी को बधाई दी.

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ITARSI HOCKEY PLAYER ANSH BAHUTRA
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