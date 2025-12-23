ETV Bharat / state

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी को बम से उड़ाने की धमकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर

इटारसी की आयुध निर्माण फैक्ट्री को आया बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल, अलर्ट मोड पर एजेंसियां, धमकी भरे मेल की जांच जारी.

THREATENING EMAIL ORDNANCE FACTORY
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी को मिली उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नर्मदापुरम: इटारसी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. फैक्ट्री को यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई. यह मेल सोमवार की देर रात फैक्ट्री के ऑफिशियल ईमेल पर आया था. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं. इससे पहले भी इटारसी आयुध निर्माण फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. बीते आठ महीन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की दूसरी बार धमकी मिली है. इस तरह की धमकी सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. यहां भारतीय सेना के लिए बम-बारूद और मिसाइल बनाई जाती है.

बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा

इटारसी एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि "धमकी भरा ईमेल रात में मिला था. इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था. इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग के लिए भेजा गया है. सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है."

चप्पे-चप्पे की पुलिस कर रही तलाश

धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं. वहीं, पथरौटा, इटारसी, रामपुर और तवानगर थाने की पुलिस फोर्स तुरंत फैक्ट्री पहुंची और घेराबंदी कर पूरी फैक्ट्री परिसर को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली जा रही है, हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. इस दौरान मौके पर एएसपी अभिषेक राजन सहित आला अधिकारी मौजूद रहे. सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है.

मेल कहां से आया, हो रही है जांच

एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया, "धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच की जा रही है. साइबर सेल की मदद से यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह मेल किस स्थान से और किस व्यक्ति द्वारा भेजा गया है. अधिकारियों ने आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. इससे पहले भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं. सुरक्षा एजेंसियां भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं. स्थिति पर लगातार नजर बना रखी है.

TAGGED:

THREATENING EMAIL ORDNANCE FACTORY
NARMADAPURAM NEWS
ITARSI SECURITY AGENCY HIGH ALERT
AGENCY INVESTIGATE BOMB THREAT
ITARSI ORDNANCE FACTORY BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.