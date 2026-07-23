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विश्व कप में चमकेगा नर्मदापुरम का सितारा, विवेक सागर प्रसाद भारतीय हॉकी टीम में शामिल

15 अगस्त से बेल्जियम-नीदरलैंड में शुरू होगा एफआईएच हॉकी विश्व कप, इटारसी के विवेक सागर प्रसाद को मिली टीम इंडिया में जगह.

ITARSI BOY VIVEK SAGAR
विश्व कप में चमकेगा नर्मदापुरम का सितारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम: इटारसी विकासखंड स्थित ग्राम चांदौन के अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद एक बार फिर देश का मान बढ़ाने जा रहे हैं. उनका चयन एफआईएच हॉकी विश्व कप-2026 के लिए घोषित भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हुआ है. 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में विवेक भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरेंगे. उनके चयन से पूरे जिले और मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है.

कलेक्टर ने दी बधाई
नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने विवेक सागर प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि, ''यह नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है.'' उन्होंने विश्वास जताया कि, ''विवेक अपने शानदार प्रदर्शन से देश, प्रदेश और जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर और ऊंचा करेंगे.'' उन्होंने कहा कि, ''विवेक की सफलता प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है.''

VIVEK SAGAR SELECTED HOCKEY TEAM
बेहतरीन मिडफील्डर हैं विवेक सागर (ETV Bharat)

बेहतरीन मिडफील्डर हैं विवेक सागर
विवेक सागर प्रसाद लंबे समय से भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे हैं. उनकी तेज रफ्तार, बेहतरीन मिडफील्ड नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय अनुभव टीम की बड़ी ताकत माने जाते हैं. लगातार मेहनत, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक बार फिर विश्व हॉकी के सबसे बड़े मंच पर जगह बनाई है. भारतीय टीम की कप्तानी अनुभवी डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह करेंगे, जबकि वरिष्ठ मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा हैं. मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम को अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन बताते हुए विश्व कप में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.

15 अगस्त को पहला मैच
विश्व कप में भारत को पूल-डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगी. इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से मुकाबला होगा. स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले पहले मैच के साथ ही देशवासियों की निगाहें विवेक सागर प्रसाद और भारतीय टीम के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी.

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