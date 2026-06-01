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3 साल के बेटे संग ट्रैक पर गिरी महिला, कट गए दोनों पैर, चलती ट्रेन में चढ़ने से हादसा

नर्मदापुरम: इटारसी रेलवे जंक्शन पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. प्लेटफॉर्म नंबर-4 से इंटरसिटी ट्रेन रवाना हो रही थी. तभी 25 वर्षीय महिला अपने 3 साल के बेटे को लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगी. इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बच्चे समेत ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ट्रैक पर जा गिरी. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

जबलपुर के बिलपुरा मड़ाई निवासी अंजलि कश्यप अपने पुत्र के साथ यात्रा कर रही थीं. वह ट्रेन के रवाना होने पर चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं. तभी उनका पैर फिसल गया और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं. जिसके बाद वह प्लेटफॉर्म से नीचे ट्रैक पर जा गिरीं. जिससे महिला का एक पैर जांघ के पास से कट गया. वहीं, दूसरे पैर के भी पंजे का हिस्सा कट गया.

चलती ट्रेन मे चढ़ने के दौरान ट्रैक पर गिरी महिला (ETV Bharat)

बाल-बाल बचा बच्चा, पीठ पर आई चोटें

इस हादसे में बच्चा भी मां के साथ ही ट्रैक पर गिर गया था, जो बाल-बाल गच गया. उसके पीठ पर हल्की चोटें आई है. घटना होते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई. सहयात्रियों ने तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई. जिसके बाद मौके पर रेलवे सुरक्षा बल और रेल कर्मचारियों पहुंचे. बिना समय गंवाए रेलवे स्टाफ ने सफाई कर्मचारियों की मदद से महिला को ट्रैक से बाहर निकाला. हालत गंभीर होने के कारण एंबुलेंस का इंतजार नहीं किया गया और घायल महिला व बच्चे को तत्काल निजी ऑटो से शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में दोनों का उपचार जारी है.

जानलेवा साबित हो सकती है एक छोटी सी लापरवाही

यह घटना यात्रियों के लिए बड़ी चेतावनी है. रेलवे अधिकारियों ने भी यात्रियों से अपील की है कि किसी भी स्थिति में चलती ट्रेन पर चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें. एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.